Capitala IT-ului din România: oraşul în care 1 din 11 angajaţi lucrează în domeniu

Numărul companiilor din IT la nivel naţional a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăşi numărul de 17.000 la finalul anului 2017, Conform Studiul Naţional al Pieţei de IT, realizat de Clusterul de IT al ARIES Transilvania.

Practic în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deţine o pondere din ce în ce mai crescută în economia naţională, depăşind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB.

Peste 100.000 de angajaţi IT. Piaţă de 5 miliarde de euro

Evoluţia industriei de IT la nivel naţional este una semnificativă: în 2016 avem 14.339 firme în care lucrează peste 100.000 de angajaţi, numărul acestora crescând cu 75% in ultimii 6 ani.

Creşterea ponderii start-up-rilor în ansamblu pieţei, prin dublarea numărului acestora în cei 6 ani de referinţă, ne indică şi apariţia pe piaţă a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei, noi soluţii şi o nouă atitudine în business, completând astfel companiile cu experienţă care au crescut în ritm susţinut în ultimii ani, se arată într-un comunicat al Clusterului de IT al ARIES Transilvania.

Capacitatea acestor start-up-uri de a rezista unei concurenţe puternice constituie una din mizele pieţei de IT, miză care suscită interesului tuturor specialiştilor, fiind una din premisele continuităţii cu succes a acestui domeniu.

Capacitatea de business dezvoltată de companiile de IT este reliefată şi de dublarea cifrei totale de afaceri în 6 ani. O piaţă de aproape 5 miliarde de euro reprezintă, un segment important în orice calcul previzionist, se arată în comunicatul amintit.

Principalul pol de business IT: 1 din 11 angajaţi lucrează în IT

Evoluând o perioadă în ritmul celorlalte centre de dezvoltare a sectorului informatic (Iaşi, Timişoara), Cluj-Napoca a reuşit să decoleze şi să câştige “înălţime” în ultimii ani, ajungând la o amplitudine care îi permite să se considere principalul pol de business IT, după Bucureşti – arată studiul.

Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% faţă de 2011, mult peste media naţională. Iar dacă vom lua în calcul şi noile companii apărute în urma programelor guvernamentale de genul “Start-up Nation”, la această oră putem deja discuta despre dublare acestui număr.

Ca altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT, putem menţiona ponderea mult mai mare a companiilor care produc software (cod CAEN 6201) decât media naţională. Şi procentul start-up-urilor clujene este superioară mediei naţionale, lucru care ne arată infuzia de tinereţe şi toate atuu-rile asociate ei, pe care Cluj-Napoca le aduce acestui domeniu, arată reprezentanţii ARIES.

În cele 1.235 de companii din IT, din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajaţi, reprezentând 8,7% din total salariaţilor municipiului Cluj-Napoca (161.610 pe 2016– conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajaţi clujeni lucrează în IT. Dacă luăm în considerare şi alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depăşea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane.

Trend îngrijorător la nivel naţional

La nivel naţional, se observă un trend de scădere a numărului de companii mici cu 1-4 angajaţi şi o creştere a numărului de companii fără nici un angajat. Dacă în 2011 ponderea companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, în 2016, acest procentaj a crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. „Acest trend este unul îngrijorător din perspectiva faptului că, rata de creştere a angajării de personal nou este în scădere relativă şi numărul companiilor de IT fără nici un angajat reprezintă o treime din totalul companiilor de IT. Astfel tot mai multe companii de IT găsesc dificil să recruteze resursa umană şi tot mai mulţi angajaţi din IT preferă să îşi înfiinţeze propria companie, fapt care se reflectă şi în evoluţia numărului de startup-uri”, se arată în comunicatul ARIES.

”Noi am încercat ca asociaţie profesională şi cluster de IT să schimbăm paradigma de lucru. Noi credem că este mult mai important să nu mai aşteptăm de la administraţie soluţii sau rezolvări la problemele comunităţii, ci să parcurgem noi acel ”extra mile”, venind către autorităţi, cu deschidere, punând la dispoziţie forţă de muncă super calificată, capabilă să genereze aplicaţii, soluţii care să crească întreaga comunitate. Antreprenorii locali din IT îşi asumă dificultăţile pieţei, precum lipsa forţei de muncă şi încă ponderea prea mare de outsourching în activităţile economice ae companiilor şi încearcă să meargă către singura soluţie pe termen lung – inovaţia. Mai mult, acest proces este absolut esenţial să fie transferabil către restul oraşelor din România” a declarat preşedintele ARIES Trasnilvania, Voicu Oprean, CEO al companiei clujene de IT, AROBS Transilvania.

Clujul – laborator viu pentru IT-işti

”Aceste parteneriate, pe care ARIES T le-a iniţiat şi le încurajează în comunitatea noastră, au transformat Clujul într-un laborator, prin participarea experţilor companiilor la găsirea de soluţii la problemele oraşului, pilotarea şi testarea lor în viaţa reală. Devenim, astfel, un ”living lab”, un laborator viu – concept de inovare deschisă aplicat în lume în cele mai inovative capitale” a explicat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, clusterul regional de IT.

În intervalul 2011-2016, numărul startup-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 startup-uri în 2011, la 3.795 startup-uri în 2016), iar ponderea lor din totalul companiilor a crescut de la 18,4%, în 2011, la 26,5%, în 2016. Remarcăm ponderea mare a startup-urilor din Cluj-Napoca, unde, în decurs de 6 ani, creşterea acestui gen de business a fost de 281%, aproape triplându-se numărul de startup-uri din 2011.

Despre Studiul ARIES Transilvania

Raportul final al Studiul Pieţei de IT – Analiză comparativă naţională 2017 este disponibil şi în limba engleză, putând fi accesat şi on-line pe site-ul www.itstudy.ro. Studiul a fost realizat de firma de cercetare Encore Research la comanda ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster by ARIES T, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Studiul a cuprins atât o analiză la nivel naţional, cât şi o analiză comparativă realizată pe companiile din centre urbane din România (Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Braşov şi alte municipii), pe o perioadă de 6 ani (2011-2016). În cadrul acestui studiu, piaţa de IT a fost definită prin 9 coduri CAEN referitoare în principal la producerea de soft sub variate forme, consultanţă în producerea de soft şi implementarea de produse, (fără a include şi tehnologiile comunicării sau comerţul cu amănuntul în domeniu).

ARIES este Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, cea mai mare şi influentă organizaţie creată pentru industria IT&C din România, cu 5 filiale zonale la: Timişoara, Braşov, Cluj, Iaşi şi Craiova.

