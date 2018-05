Eleva genială care a uimit NASA. Cum arată naveta spaţială în care încap 7.000 de oameni: „Curajul mi-a fost răsplătit“

Ana Maria Păpurică, din Călăraşi, are numai 16 ani, este elevă la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ din oraşul natal, unde s-a remarcat recent datorită locului trei câştigat la competiţia internaţională NASA Ames Space Settlement Contest. De altfel, eleva a impresionat juriul de la NASA cu o navă spaţială proiectată de ea, care poate susţine viaţa a 7.000 de oameni pe o perioadă nelimitată de timp. Performanţa ei de a ajunge pe podium este cu atât mai importantă, cu cât la concurs au participat 2.500 de persoane din toată lumea.

Proiectul în sine a constat în redactarea unei cărţi de aproximativ 100 de pagini, cu detalii referitoare la construcţia unei nave spaţiale în care să trăiască 7.000 de persoane, aceasta urmând să devină locul natal al mai multor generaţii. Cu ambiţie, determinare şi multe ore de lucru, timp de câteva luni, Ana Maria şi-a depăşit limitele, demonstrându-şi că poate ieşi din tipare.





A citit, a studiat lucrări despre navete spaţiale, s-a documentat şi a reuşit să finalizeze singură proiectul inedit. Elevă silitoare, olimpică la mai multe materii, pasionată de matematică, biologie, chimie şi engleză, adolescenta a început pas cu pas, singură, munca la proiectul NASA.

100 de pagini în limba engleză

„Am abordat iniţial capitolele simple ale cărţii, aflate la îndemână, precum alegerea numelui reprezentativ de Verena pentru nava mea – în limba latină, Verena înseamnă ,,autenticitate“, ,,integritate“, iar în limba germană, ,,protector“. De asemenea, am lucrat la început la studierea nevoilor omeneşti – apă, hrană, atmosferă şi nevoile psihologice – şi a modalităţilor prin care acestea pot fi satisfăcute.





Ulterior m-am concentrat pe subiecte ample, cercetând studii despre construcţia navelor spaţiale, protecţia împotriva radiaţiilor, gestionarea urgenţelor, extragerea materiei prime exclusiv din spaţiu. Întreaga carte a fost scrisă în limba engleză, iar ilustraţiile au fost realizate atât de mână, cât şi cu ajutorul programelor de proiectare 3D. Astfel, am realizat imagini cu nava, nave de transport, roboţi, sateliţi, sisteme de prelucrare a aerului, a apei şi sisteme de circulaţie ale acestora“, ne explică adolescenta. Ulterior m-am concentrat pe subiecte ample, cercetând studii despre construcţia navelor spaţiale, protecţia împotriva radiaţiilor, gestionarea urgenţelor, extragerea materiei prime exclusiv din spaţiu. Întreaga carte a fost scrisă în limba engleză, iar ilustraţiile au fost realizate atât de mână, cât şi cu ajutorul programelor de proiectare 3D. Astfel, am realizat imagini cu nava, nave de transport, roboţi, sateliţi, sisteme de prelucrare a aerului, a apei şi sisteme de circulaţie ale acestora“, ne explică adolescenta.

„Curajul mi-a fost răsplătit“

Elevă cu rezultate deosebite la olimpiade, Ana Maria a considerat participarea la competiţia NASA drept o provocare, tocmai ca să-şi demonstreze că nu există limite atâta vreme cât te dedici unui proiect cu multă seriozitate şi dăruire.





„Proiectul NASA Ames Space Settlement a reprezentat pentru mine ocazia de a-mi lărgi aria de cunoaştere, de a mă depăşi şi de a-mi demonstra că pot ieşi din tipare, că nu este important nici oraşul din care provii, nici dacă ai sau nu posibilităţi materiale, atunci când vrei să realizezi ceva. Pentru câteva luni, prin muncă asiduă, m-am simţit precum un «Demiurg», creând viaţă «din piatră seacă». Deşi multe persoane privesc o astfel de realizare ca fiind aproape imposibilă, deoarece şcoala deja presupune eforturi imense, consider că nimeni nu ar trebui să se limiteze la situaţia pe care o are. Mintea noastră are o capacitate enormă şi dacă am rezerva câteva ore din zi unui domeniu pe care nu suntem obligaţi să îl studiem, am fi surprinşi să aflăm că potenţialul nostru este extrem de mare, că nimic nu este imposibil dacă există voinţa de a cunoaşte mai mult“, este de părere eleva din Călăraşi.





Despre concursul internaţional NASA Ames Space Settlement a aflat în urmă cu un an, în clasa a IX-a. „Doamna profesoară Corina Mihaela Ionescu, pe care o apreciez din tot sufletul pentru profesionalismul şi implicarea de care dă dovadă, dar şi pentru faptul că îmi menţine vie iubirea pentru matematică, ne-a prezentat oportunitatea de a participa la acest concurs. Iniţial, am privit competiţia cu scepticism, deoarece nu consideram că stăpânesc suficient de bine domeniile pe care le implica participarea.





Cu toate acestea, anul trecut am reuşit să obţin o menţiune onorabilă, alături de o echipă destul de numeroasă. Anul acesta am decis să îmi depăşesc limitele şi să accept provocarea de a participa singură într-un proiect atât de amplu, deoarece am ajuns să îmi cunosc potenţialul, iar curajul mi-a fost răsplătit prin obţinerea locului al treilea din 2.500“, se mândreşte eleva.

Premiul îl va ridica din SUA

Munca la proiectarea navetei spaţiale şi la scrierea lucrării nu a împiedicat-o cu nimic pe Ana Maria să-şi desfăşoare admirabil activităţile de la şcoală. Pentru că este pasionată de tot ceea ce înseamnă nou, eleva are timpul bine împărţit pentru a face faţă tututor responsabilităţilor şi pentru a se documenta în mai multe domenii. La şcoală este o elevă model. Este pasionată de matematică, biologie, chimie şi limba engleză şi participă în fiecare an la câteva olimpiade şcolare. Studiul nu se limitează, însă, doar la ceea ce învaţă la liceu.





„Îmi place să abordez şi diverse domenii ce nu sunt aprofundate în cadrul instituţiilor de învăţământ. Niciodată nu am uitat de ceea ce ne face, într-adevăr, oameni, şi anume, arta. În timpul liber scriu, cânt, însă marea mea pasiune este pictura. Am participat la numeroase expoziţii locale, dar şi din Bucureşti, şi am oţtinut premii la diverse concursuri. Acesta este modul prin care mă exprim cel mai bine, întrucât pictura este universul meu în care nu sunt limitată de reguli, de etichete. În viitor, doresc să urmez Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu», din Cluj-Napoca, întrucât cel mai mare vis al meu este să devin medic chirurg, să dau o mână de ajutor oamenilor în lupta cu bolile necruţătoare“, îşi enumeră Ana Maria planurile de viitor.





Ana Maria Păpurică va fi prezentă la Los Angeles, în perioada 24-27 mai, la conferinţa ISDC (International Space Development Conference), pentru a-şi ridica diploma de la concurs. Costurile deplasării se ridică la 2.600 de euro. Pentru că nu dispunea de aceste fonduri, autorităţile locale din Călăraşi s-au oferit să o sprijine. Primarul oraşului, Daniel Ştefan Drăgulin şi compania Saint Gobain au anunţat că vor achita deplasarea şi cazarea în SUA.

Românii au dominat podiumul competiţiei NASA

La concursul NASA Ames Space Settlement, Ana Maria Păpurică a obţinut locul al treilea, cu nota 10 din 12, dar nu a fost singura româncă premiată la această competiţie. De altfel, concursul a fost dominat de români. Marele premiu a revenit unei echipe de la Liceul „Ovidius“ din Constanţa, iar pe locurile doi şi trei au mai fost echipe de la Colegiul „Tudor Vianu“ din Bucureşti, de la „Sfântul Sava“, tot din Capitală, International British School of Bucharest şi de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“ din Braşov.