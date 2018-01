Cele mai amuzante declaraţii din 2017. Daea, ministrul Agriculturii: „Oaia e o statuie vie. Lângă oaie găseşti o frunză, dar lângă frunză nu găseşti o oaie“

Primul pe listă se află ministrul Agriculturii Petre Daea , care aflat la un târg agricol, a declarat că: ”Vaca e un miracol extraordinar, care transformă furajul în lapte„. La câteva zile diferenţă, ministrul a mai dat o declaraţie uluitoare. Petre Daea a încercat să explice motivul pentru care oaia merge întotdeauna cu capul în jos: „Îi este ruşine de televiziuni, de ce vorbesc despre ea. Se jenează. Ar trebui să stopăm discuţiile despre această specie extrem de importantă pentru ţară, necesară şi foarte foarte valoroasă pentru cei care se ocupă cu asemenea activitate”. Nici scandalul creşterii preţului la ouă nu l-a lăsat indiferent pe ministrul Agriculturii.

Iată ce a declarat în cadrul unei şedinţe de Guvern: "Nu ştiu, dumnealui ştie, ar fi bine să dea explicaţii Guvernului României, pentru că dumnealui (n.r: preşedintele Consiliului Concurenţei) nu este păun printre găini, fără să-şi păteze aripile şi noi să fim în fiecare zi perpeliţi, fie de situaţia reală pe care o are ţara, iar dumnealui se plimbă cu explicaţii căutând un răspuns peste doi ani de zile când nu mai sunt nici găinile şi poate nu mai suntem nici noi".

Alte panseuri celebre marca Petre Daea:

"Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapumă cât ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plăpumi în România pentru săracii aştia", a făcut socoteala Daea în februarie.

"Domnule prim ministru, pentru mine ziua este exactă, sarcina de asemenea. Sper ca în 31 martie să avem numai situaţii neclare", a mai declarat el în martie, la şedinţa de guvern.

"O sa mergeţi cu mine când vreti ca să vă arat în intimitatea cunoaşterii cum se poate determina o producţie de grâu văzând doar frunzele. Eu ştiu unde se caută spicul", s-a lăudat ministrul în faţa jurnaliştilor, la finalul aceleişasi luni.

"Oaia e o statuie vie. Lângă oaie găseşti o frunză, dar lângă frunză nu găseşti o oaie", a filosofat Petre Daea în luna mai, fiind de acord că oaia poate fi brandul de ţară al României.

"Este jenant şi revoltător să iei un kilogram de carne de vacă cu 100 lei; poţi să cumperi o oaie sau o capră".



"Eu când cad din pom întâi, mă uit dacă am coaste rupte, pe urmă mă scutur şi abia pe urmă încep să zbier, nu zbier înainte".

"Îmi pare rău că noaptea nu este zi, pentru că aş putea rezolva aproape tot în agricultură".

Alte perle ale politicienilor

Aflat la o emisiune de televiziune, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a spus: „Îmi cer scuze anticipat pentru greşelile pe care le-am făcut în trecut„. Probabil cea mai amuzantă declaraţie a ministrului este cea legată de gratuitatea şcolii. Acesta spunea că: „Educaţia e gratuită conform Constituţiei. În fapt, cineva trebuie să asigure această gratuitate. Statul asigură o parte din gratuitate, părintele asigură altă parte din gratuitate, copilul nu plăteşte nimic.

"Ştefan Cojocariu, primarul social-democrat al comunei Dimăcheni, o unitate administrativă mică şi săracă din judeţul Botoşani, s-a făcut remarcat după ce a anunşat că este gata să închidă instituţia din cauza lipsei de fonduri şi a datoriilor: “Nu am bani de nimic, nici de utilităţi, nici de salarii. Zero! Dacă nu primesc nici luna asta ajutor atunci pun lacăt pe primărie”. Primăria nu mai are bani nici pentru motorină, pentru a alimenta microbuzul şcolar. „Au fost probleme şi săptămâna trecută, sunt şi săptămâna aceasta. Eu n-am bani să pun motorină zilnic să meargă microbuzul. Îmi pare rău pentru copiii, dar sunt la fundul sacului“, spunea primarul.

Şi Bebe Ivan, primarul de la Băbana, comuna argeşeană devenită cunoscută la nivel naţional după ce oamenii de aici şi-au construit singuri dispensar, primărie şi post de poliţie, a dat o declaraţie amuzantă: "Dacă nu era legea asta a salarizării, ne băga în faliment. Nu e proastă Olguţa... Era ruşine când contabilul şef sau secretara lua mai mult ca mine cu 1.000 de lei, plângea pixul. La cei cu studii superioare, cum ar fi bibliotecara sau contabila-şefă, nu le-am putut mări salariile. La anul însă, dacă nu o izbucni vreun război cu ruşii, le mai punem şi lor un procent-două în plus la salariu.”

