Cel mai mare spital de urgenţă din Bărăgan caută manager. Candidaţii, invitaţi să viziteze mai întâi instituţia

Silviu Didilescu, managerul care şi-a anunţat demisia pe 6 martie, a avut în sarcină şi găsirea directorului medical potrivit, după ce conf.univ.dr. Laurenţiu Beluşică a încheiat cele 6 luni de interminat la Călăraşi, în ianuarie 2017. Aşa cum şi-a dorit, a găsit în spital omul competent pentru acest post. Dr. Adela Năsturică, medic internist la Spitalul din Călăraşi a fost numită, recent, în funcţie.

“Contractul de interimat este valabil pe o perioadă de maximum şase luni sau până la scoaterea postului la concurs. Mi-a luat o lună şi ceva să mă apropii de corpul medical. Am lansat o propunere largă, în spital, pentru că mi-am dorit neapărat un medic de aici pentru această funcţie. Am primit mai multe propuneri, însă existau probleme de colaborare. După ce am cunoscut-o mai bine pe doamna doctor şi am aflat că este şi lider de sindicat, am decis că este persoana potrivită pentru această funcţie. Dânsa are respectul cuvenit şi autoritatea asupra colegilor. Acum, doamna doctor trebuie să coboare din peluză în teren. Ca lider de sindicat cerea, iar ca director medical trebuie să facă”, spunea Didilescu.

Comşa asigură interimatul

Din 14 martie, la şefia unităţii medicale se află Adrian Comşa, de 32 de anim, după ce Silviu Didilescu şi-a dat demisia. El este absolvent de ASE şi este de profesie economist. Acesta a lucrat în cadrul unităţii medicale la compartimentul Financiar. Comşa a mai ocupat postul de director economic în perioada când la conducerea spitalului se află dr. Dan Romulus Şerban.

Postul, scos la concurs

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi a anunţat că organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul spitalului, în perioada 31 mai 2017 – 15 iunie 2017, desfăşurându-se în două etape: Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 6 iunie 2017, etapa eliminatorie; Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor – cadru, în data de 15 iunie 2017, ora 10:00.

Condiţii necesare:

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidaţii interesaţi pot merge în vizită

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă până pe data de 31 mai 2017, ora 15.30. Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 16 mai 2017, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătura cu proiectul de management. In acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 14 iunie 2017, ora 14.00 pe adresa de spitaluljud.cl@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătura cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.



