Cea mai simplă şi ieftină mâncare. Cum prepari cel mai bun piure de cartofi, după reţeta lui Radu Anton Roman

Ingrediente



1 kg de cartofi

3 linguri de unt (poate mai mult)

1 pahar mare de lapte

1-2 linguri de zahăr

sare, câtă vă place



“Atâtea rateuri lamentabile am văzut la piure, încât mi-e teamă să mai gust, pe unde mă duc. Pare mai greu să faci un piure catifelat şi totuşi dens decât o oală de sarmale în cuib (iertaţi-mă, am fost aseară într-o vizită şi mi-au dat bucăţi de carosabil pe post de piure, cerându-mi, înflăcăraţi de speranţe, părerea - şi asa am pierdut niste prieteni), nota autorul.

Mod preparare

Taină: 2 linguri de brânză foarte proaspătă de vaci (bine scursă de zer, să fie dulce) dau carnaţie unui piure bine frecat.



• Se răsfierb cartofii, se curăţă de coajă, (sau se fierb gata curăţaţi, să nu ceară asa mult lichid) se rad prin ochiuri mari şi se tescuiesc

• Se încinge tare laptele, se amestecă cu zahăr şi sare

• Untul moale se freacă cu brânză de vaci şi puţin lapte, până sunt toate o pastă

• Se pune lapte fierbinte şi unt în cartofi şi se amestecă îndelung, să fie spumos-grăsos.



Gazetarul, pasionat de bucătărie

În cei 57 de ani de viaţă, Radu Anton Roman, gazetar, scriitor, realizator TV, vânător şi pescar sportiv, a publicat poezii, însemnări de călătorie, romane şi eseuri, fiind implicat în mai multe proiecte de televiziune şi publicaţii, dedicându-se din anul 1997 şi domeniului gastronomic.

În 1998, Radu Anton Roman a publicat una dintre cele mai importante lucrări recente ale gastronomiei româneşti “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia).



Vă recomandăm şi:

Cum faci mămăliga perfectă. Secretul celui mai popular aliment, cât o fierbi şi ce pui în ea ca să iasă delicioasă

Mâncare de gutui cu carne, o reţetă delicioasă de toamnă

Viaţa grea a ţăranului din Bărăganul interbelic: mânca mămăligă, spăla rufe la râu şi era măcinat de tuberculoză