VIDEO Antrenament cu public, într-un mall din Buzău. Bogdan Dinu se pregăteşte pentru confruntarea cu un pugilist brazilian

Pregătirile pentru organizarea Galei profesioniste de box "Lupii din Carpaţi", de vineri seară, de la Sala Sporturilor din Buzau, au intrat în linie dreaptă.





Gala „Lupii din Carpaţi” este una cu totul specială pentru buzoianul Bogdan Dinu: pentru prima dată în cariera profesionistă, pugilistul va boxa în faţa publicului buzoian.

Din păcate, adversarul lui Bogdan Dinu, rusul Vladimir Tereshkin, s-a accidentat, motiv pentru care pugilistul buzoian se va lupta mâine seară cu un boxer din Brazilia, Marcelo Luis Do Nascimento. Lupta însă nu va mai conta pentru centura WBA continental, la categorie grea.

Adversarul lui Bogdan de vineri seară, Marcelo Luis Do Nascimento, este un pugilist cu mare experienţă. În vârstă de 37 de ani, sud-americanul are un palmares pozitiv: 18 victorii şi 15 înfrângeri.

„Îl cunosc pe Dinu, ştiu că este un boxer bun dar şi eu am o experienţă mare. Am luptat de 15 ori în afara Braziliei, de cele mai multe ori în Europa. Sunt foarte bine pregătit, concentrat şi sper ca va fi o luptă pe cinste. Multumesc pentru că am ocazia să lupt aici”, a declarat Marcelo Luis Do Nascimento.

Din păcate, Viorel Simion nu va mai lupta în gală, din cauza unei accidentări. Astfel, Gala „Lupii din Carpaţi” de la Buzău va cuprinde cinci partide, dintre care doar una pentru centură internaţională. Alături de pugilistul buzoian, în ring vor mai urca timişoreanul Flavius Biea, plus alţi trei pugilişti români cu potenţial: Cezar Juratoni, Eronim Arădoaie şi Daniel Buciuc.