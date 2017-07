Doi ciobani din Harghita au fost internaţi în spital cu multiple leziuni după ce au fost atacaţi de un urs

Directorul Asociaţiei de Vânătoare din zonă, Janos Zsolt, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, că cei doi ciobani se aflau cu oile la păscut pe o păşune, aflată la aproximativ opt kilometri de localitatea Mădăraş. La un moment dat, un urs a atacat turma şi când ciobanii au încercat să alunge animalul, acesta i-a atacat şi le-a provocat multiple răni muşcate.



Janos Zsolt a precizat că cei doi au reuşit să scape după ce în ajutorul lor au venit câinii ciobăneşti, care au alungat ursul. Ciobanii au fost transportaţi cu două ambulanţe la UPU a Spitalului Judeţean din Miercurea Ciuc.



Medicul de gardă Adrian Dobrică, specialist în chirurgie toracică, a declarat pentru Agerpres că "unul dintre pacienţi a fost muşcat de scalp, de coapsa dreapta, de şoldul drept, de antebraţ şi de organe genitale", iar celălalt "are o rană muşcată la mâna dreaptă". Potrivit acestuia, starea celor doi este stabilă.



Bărbatul care a suferit răni mai multe va rămâne internat la Secţia de chirurgie, iar celălalt este supus unor analize radiologice, întrucât este posibil să aibă şi fracturi la braţ, urmând să fie internat la Secţia de ortopedie. Cei doi ciobani au ridicat la şapte numărul persoanelor rănite în urma unor atacuri de urs produse în Harghita de la începutul anului.

Protestele

Aproximativ 500 de persoane din judeţele Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş, între care primari, dar şi preşedinţii consiliilor judeţene, s-au adunat, miercuri, în faţa sediului Ministerului Mediului, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei provocate de suprapopularea urşilor în aceste judeţe. Protestatarii, cu tobe şi trompete, au atras atenţia că sunt puse în pericol vieţile oamenilor, potrivit News.ro.



Delegaţia formată din reprezentanţi ai protestatarilor, condusă de preşedinţii Consiliilor Judeţene Harghita şi Covasna, Borboly Csaba, şi respectiv Tamás Sándor, însoţiţi de senatorul Tanczos Barna, a avut discuţii cu ministrul Mediului pentru a cere introducerea cotelor anuale pentru numărul de colectare a urşilor şi soluţionarea problemei.



Un număr de 1.570 de specii sunt pe teritoriul judeţului Harghita, potrivit numărătorii recente, din luna aprilie, a Agenţiei Judeţene de Mediu. Zona ar putea suporta numai 390 de urşi, conform studiului aceleiaşi instituţii. ”Această cotă de 175 de urşi nu rezolvă problema, dar pentru situaţiile critice e bună”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean.

Promisiunile de la minister

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gravrilescu, i-a asigurat, miercuri, pe protestatarii veniţi la minister să atragă atenţia cu privire la suprapopularea urşilor în judeţele Harghita, Mureş, Covasna şi Braşov, că va emite un ordin prin care este stabilită o cotă de intervenţie de 350 la carnivorele mari, în 2017, arată News.ro.



”După aproximativ un an şi jumătate în care am avut un vid legislativ în care am avut cote de intervenţie pentru carnivorele mari, astăzi se va emite un ordin de ministru, care va fi trimis spre avizare Academiei Române, privind intervenţiile şi cotele care vor fi date. Acerste cote, derogările respective, au la bază studiul făcut în baza Directivei europene pentru carnivore mari şi în acelaşi timp Decizia grupului de lucru, dat prin ordin de ministru în 2016, decizie care stabilea cota de intervenţie pe carnoivorele mari. Cota de intevenţie pentru carnivorele mari, urşi, în 2017, este de 350. Ţinând cont că suntem la jumătatea anului, ar reveni cam 175”, a declarat Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentanţii delegaţiilor din ţară care au protestat în Capitală faţă de suprapopularea urşilor în judeţele Covasna, Harghita, Braşov şi Mureş.



În perioada următoare, Ministerul Mediului, Ministerul de Interne şi Ministerul Agriculturii vor emite un ordin comun pentru situaţiile de urgenţă, în interiorul aceleiaşi cote de intervenţie, care rămâne la Ministerul Mediului, a mai anunţat Graţiela Gavrilescu.