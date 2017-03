Preotul care a sacrificat 50.000 de euro strânşi pentru pictura bisericii ca să salveze orfani şi bătrâni. „Facem ceea ce suntem datori să facem“

Preotul Partenie Apostoaie slujeşte la biserica Vovidenia din Botoşani, un lăcaş de cult vechi de 200 de ani. Este un personaj cunoscut pe plan local pentru implicarea sa în misiunea de caritate.

Din anul 2011, întreţine copiii orfani cu fondurile Bisericii şi ale enoriaşilor şi are grijă de săracii buni la învăţătură din satele judeţului. A devenit şi mai cunoscut pentru o ispravă cu totul neobişnuită în sânul Bisericii Ortodoxe Române. A sacrificat fondurile strânse pentru refacerea picturii bisericii folosindu-i pentru întemeierea unui centru destinat orfanilor şi bătrânilor abandonaţi.



Centru multifuncţional de 1 milion de euro



În 2013, preotul Partenie aduna în jur de 50.000 de euro pentru pictura bisericii, aflată într-o stare avansată de degradare. A sacrificat aspectul estetic al lăcaşului de cult în care slujeşte pentru a-şi ajuta enoriaşii aflaţi în nevoie. Până acum, a reuşit să ridice parterul şi o parte din etaj.

„Este un aşezământ multifuncţional pentru orfani şi bătrâni. Va fi structurat pe două etaje. Un etaj pentru bătrâni, altul pentru copii orfani sau pentru cei cu mare drag de învăţătură dar foarte săraci. Aici vor avea cazare, masă, sală de conferinţe, cabinete medicale şi tot ceea ce este necesar pentru îngrijirea şi ajutorarea lor“, a precizat părintele Partenie. Întregul complex ar urma să coste aproape 1 milion de euro, cu toate dotările. Fondurile vin exclusiv din donaţii.



Centrul pentru sărmani aflat în construcţie în curtea Bisericii Vovidenia FOTO Cosmin Zamfirache

Cât despre pictura la care a renunţat, preotul botoşănean spune că nu-i pare rău. „Aşa a fost lucrarea lui Dumnezeu, nu am renunţat la nimic. Bineînţeles, proritar pentru lăcaşul de cult ar fi fost pictarea, zugrăvirea dar, aşa cum spune în Evanghelie, noi nu facem decât ceea ce suntem datori să facem“, adaugă Partenie Apostoaie. Preotul spune că în 2-3 ani ar trebui să poată fi terminat acest centru multifuncţional amplasat chiar în curtea bisericii.



Copii săraci ajutaţi să meargă la şcoală



În paralel, preotul Partenie este implicat într-o altă acţiune umanitară de amploare. Din 2015, ajută anual şase copii de la ţară, buni la învăţătură, să urmeze liceul. Mai precis, şase eleve din familii foarte sărace din satele judeţului Botoşani, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost aduse în municipiu şi înscrise la licee. Familiile acestora nu-şi permiteau să le întreţină şi să le plătească chiria în oraş sau rechizitele.

Preotul botoşănean a reuşit să obţină un apartament cu patru camere de la om de afaceri botoşănean, cu titlu de donaţie, şi să-l transforme într-un mini-centru social. Cele şase eleve au fost cazate în apartament, iar parohia Vovidenia, prin donaţiile enoriaşilor şi ale oamenilor darnici din judeţ, reuşeşte să le asigure mâncare zilnic, rechizite, plata utilităţilor la apartament şi inclusiv îmbrăcămintea.



Trei dintre fetele ajutate de preotul Apostoaie, alături de bibliotecara Mihaela Vamanu FOTO C. Zamfirache



Una dintre beneficiare este Valentina Pintilii. Are 17 ani şi provine dintr-o familie destrămată din satul Ripiceni. Nu avea bani să urmeze cursurile liceale, deşi avea aproape numai medii de 10. Învaţă la Liceul Pedagogic din municipiul Botoşani, are medii de 9 şi de 10 şi doreşte să devină procuror criminalist.

„Mi-a fost salvat viitorul. Nu avea mama bani să mă ţină la şcoală. Cu ajutorul părintelui Partenie am primit o familie adevărată şi o şansă în viaţă“, spune tânăra. În apartament cu fetele stă şi o angajată la Biblioteca „Mihai Eminescu“ din Botoşani, Mihaela Vamanu, cea care se ocupă şi de educaţia tinerelor.