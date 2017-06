Povestea ţiganului care face potcoave după metode de ev mediu. Lucrează în atelierele strămoşilor săi de 55 de ani

La Flămânzi, în judeţul Botoşani, acolo unde acum 110 ani izbucnea ultima mare răscoală ţărănească din Europa, nu departe de centrul localităţii, se află un loc cu totul special pentru localnici.



Este vorba despre un vechi atelier desprins parcă din alte timpuri, din care se aude aproape zilnic clinchetul ciocanelor şi al nicovalei, iar pe uşile vechi din lemn aproape putrezit, ţâşnesc scântei şi jar aprins. Clădirea scundă, construită din chirpici şi pilitură de fier, ce pare să poarte povara veacurilor, este cunoscută de toţi ţăranii din comunele alăturate şi chiar mai îndepărtate.

Aici lucrează de mai bine de 50 de ani Ilie Dibu, ultimul meşter adevărat de potcoave dintr-o genealogie de ţigani fierari care se pierde în negurile Moldovei voievodale. Nea Ilie are 70 de ani şi toţi cei care vor un cal potcovit cum scrie la carte îi calcă pragul, în forja care oricând poate fi declarată monument istoric. „Nea Ilie ştie să îmblânzească fierul. La el au venit şi taţii noştri, venim şi noi. Este ultimul meseriaş de felul acesta şi, când a pieri el, nu ştiu ce facem. Cunoaşte şi calul, şi fierul, şi focul ca nimeni altul. Parcă vine din altă lume“, spune Gheorghe Axinte, un sătean din Poiana care-şi potcoveşte caii de aproape două decenii la nea Ilie.

Fierari pe moşiile Balş şi Sturdza

„Sunt ţigan. Nu rom. Chestia asta cu romii este mai dincoace. Noi din generaţie în generaţie eram ţigani, nu romi. Şi nu-mi este ruşine, că am muncit şi am învăţat meserie. Strămoşii mei au fost ţigani de pe moşiile boierilor“, se mândreşte, din start, nea Ilie. De altfel, potcovarul Ilie Dibu din Flămânzi este ultimul meşter ţigan fierar din zona Moldovei, dintr-un lung şir de fierari de pe moşiile vechilor boieri, mulţi din neamul Sturdza sau Balş.

De sute de ani, strămoşii lui Ilie Dibu, ajuns astăzi la venerabila vârstă de 70 de ani, au îmblânzit fierul şi au lucrat diferite obiecte pentru boieri şi pentru oamenii de pe moşie. Erau ţigani fierari din tată-n fiu şi s-au specializat mai ales în prelucrarea potcoavelor. Şi asta în condiţiile în care zona era locuită, mai ales satul Prisăcani, de plăieşi ai voievodului Ştefan ce Mare, majoritatea luptători călare. De la ei a ajuns meseria asta, din generaţie în generaţie, şi în sângele lui Ilie Dibu. „Eu am învăţat cum să fac potcoave şi să modelez fierul de la tatăl meu. La rândul lui, tatăl meu, de la tatăl lui şi tot aşa până Dumnezeu ştie când. Cred că de când a venit neamul meu pe aici. Eu de mic mergeam cu tata şi stăteam cu el în forjă şi vedeam ce face şi am prins drag de meserie“, spune fierarul.

O frântură de istorie aplicată

Ilie Dibu este un potcovar tradiţional. Adică foloseşte aceleaşi metode şi unelte pe care le utilizau şi strămoşii săi. Atelierul lui este un adevărat exponat de muzeu etnografic. De altfel, acesta se află în curtea Muzeului Ţăranului din Flămânzi. Nu a fost adus acolo, ci în apropierea sa a fost amenajat muzeul. Acoperişul este din bârne de lemn, bine învelite într-un fel de ţiglă veche. Şi atelierul este transmis din tată-n fiu.

„Tata l-a preluat de la bunicu’ şi în cele din urmă mi-a rămas mie. L-am mai cârpit pe ici pe colo, l-am mai «îmbrăcat», să reziste, dar în mare, este acelaşi atelier de modă veche. Până şi nicovala are 300 de ani vechime. Am avut şi foale, dar s-au stricat şi nu are cine să facă altele. În rest, fac totul ca acum multe sute de ani. Cu ciocan, nicovală şi forjă“, explică Ilie Dibu.