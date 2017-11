Montarea parapetelor în Pasul Gutâi, în regim de urgenţă. Iniţial, acestea au fost puse greşit, în altă parte

Potrivit autorităţilor, prioritară era montarea parapetelor în Pasul Gutâi, drum dificil, prin munţi, cu multe serpentine „în ac de păr”. Prefectul a fost cel care a sesizat faptul că acestea nu se montează acolo unde ar trebui, unde este o prioritate, având în vedere că sezonul rece a venit deja, în zona muntoasă a început să cadă zăpadă, făcând traseul şi mai periculos. „Am înţeles că au sosit parapeţii, dar se montează în altă parte. Prioritatea noastră este acum Pasul Gutâi”, a declarat Vasile Moldovan pentru infomm.ro.

Acesta a mai precizat că au fost transmise mai multe adrese, inclusiv de către Serviciul Poliţiei Rutiere Maramureş cu privire la montarea parapetelor de protecţie pe DN 18, în Pasul Gutâi, instituţiilor abilitate (CNAIR, DRDP CLUJ, SC Aktor SA). ”Siguranţa traficului rutier reprezintă o prioritate pentru autorităţile judeţene. Am iniţiat demersurile necesare, mai ales având în vedere că suntem în sezonul de iarnă, când temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului pe partea carosabilă, contribuie la apariţia fenomenului de îngheţ-dezgheţ şi precipitaţii sub formă de ninsoare, care pot conduce la producerea de accidente rutiere sau perturbarea traficului rutier pe drumul naţional. Am considerat că este important pentru siguranţa conducătorilor auto şi a pasagerilor ca traficul rutier pe DN 18, în Pasul Gutâi, să se desfăşoare în condiţi de siguranţă. În acest sens, l-am sesizat pe ministrul transporturilor Felix Stroe despre verificările efectuate în Pasul Gutâi, adresele transmise instituţiilor abilitate şi societăţii comerciale, respectiv hotârîrea CJSU cu privire la necesitatea montării parapeţilor de protecţie în Pasul Gutâi”, a spus reprezentantul Guvernului în teritoriu.

După sesizarea transmisă la Ministerul Transporturilor, la Instituţia Pefectului s-a primit un document prin care se înşţiinţează că s-a transmis o solicitare antreprenorului, de a executa, în regim de urgenţă, lucrările de montare a parapetelor de protecţie în zonele cu serpentine şi profil mixt pe DN 18, în Pasul Gutâi.

Poliţia Rutieră a anunţat deja că se vor aplica sancţiuni factorilor responsabili în cazul în care, l vnirea iernii, parapeele nu vor fi montate în zonele periculoase din Pasul Gutâi, punând, asfel, în pericol siguranţa ritueră.