Mama unui bărbat imobilizat la pat caută ajutor disperată

Veronica Dolca este o femeie de 72 de ani. Mamă a opt copii, a ajuns acum să-şi îngrijească unul dintre copii aproape ca şi pe un nou-născut. Îl hrăneşte cu lingura, îl ajută să-şi schimbe poziţia în pat, îl schimbă, îl spală. Fiul ei, Cornel, a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu 11 ani, pe cand avea doar 36 de ani. „Din senin, pur şi simplu, a făcut AVC. Nu a fost bolnav, nu avea nimic, a căzut, pur şi simplu din picioare. L-am găsit aici, pe jos”, începe ea să povestească. Au urmat ani de tratamente. Bărbatului i-a fost afectat centrul vobirii, astfel că acum abia poate rosti, cu mare greutate, câteva cuvinte. A rămas, de asemenea, imobilizat la pat. Cu toate acestea, mama lui nu s-a dat bătută şi a făcut tot ce a putut ea pentru a-l salva. „Am fost cu el la terapie la Borşa, an de an. De fapt, mergeam şi de câte două-trei ori pe an la Borşa şi se simţea mai bine. Mergea în cârje la un moment dat, dar mergea, cât de cât”, mai spune ea.

Din păcate, în timp, bărbatul a luat foare mult în greutate, ceea ce i-a adus o mulţime de alte necazuri. Nu se mai poate mişca, nu mai poate respira bine, iar din cauza circulaţiei deficitare, pe picioarele lui au început să apar răni. „De doi ani nu mai putem merge nici măcar la Borşa, pentru că nu se mai poate deplasa. Nimeni nu vrea să-l ducă cu maşina, pentru că e prea greu. Nu l-am cântărit, dar cred că are în jur de 200 de kilograme”, mai spune femeia. Apoi scoate un dosar mare, plin cu documente medicale. Printre multe alte diagniostice, pe unul scrie mare „obezitate morbidă”. Acest diagnostic îl face acum să adoarmă mereu, indiferent în ce poziţie stă. „Aşa face mereu. Doarme mereu. Nu mai ştiu ce să fac cu el, unde să mai merg”, mai spune ea, aproape plângând.

O experienţă cumplită pe care a trăit-o în urmă cu două săptămâni a adus-o în pragul disperării. Femeia spune că a observat că fiul ei se simte tot mai rău, aşa că a chemat ambulanţa. „Eu le-am spus să aducă o targă mai mare, mai rezistentă, că e mare şi e greu, dar ei au venit cu o targă mic, de ziceai că e pentru copii”, se plânge ea acum. Din păcate, cei de la Ambulanţă nu au avut cum să-l transporte, astfel că a fost nevoie de intervenţa celor de la ISU, pentru transportul lui la spital. Numai că, odată ajunşi acolo, nici medicii de la spital nu au putut să o ajute. „Au spus că are probleme cu respiraţia şi ne-au trimis la Spitalu TBC. Acolo am stat şi am aşteptat 12 ore şi ne-au spus apoi că nu e de competenţa lor, pentru că nu are probleme pulmonare”, mai spune ea. În plus, au constatat că din cauza circulaţiei periferice proaste, a avut nevoie de o operaţie la degetul mare de la un picior. „Acum, după ce l-au operat, nu mai calcă nici pe piciorul ăla”, mai spune ea, arătând că acuză dureri. Chiar dacă acestea sunt, orecum, fireşti în urma unei intervenţii chirugicale, mama lui este îngrijorată pentru starea lui, care se deteriorează pe zi ce trece, iar ea ea priveşte neputincioasă, fără să poată face ceva. Veronica spune că nu ştie nici măcar unde să mai apeleze, la ce clinică, pentru că ar da oricât să-l vadă pe fiul ei pus pe picioare. „Nu ştiu ce să mai fac cu el, unde să mai apelez. Nu vreau decât să-l văd că e bine. Măcar cum era înainte să se îngraşe aşa de tare, când puteam merge la Borşa la terapie. Îl ajuta foarte mult”, mai spune ea.

Mai puteţi citi:

Alimentele uşoare care ne aduc un plus de energie după „delirul“ gastronomic de Sărbători