VIDEO „Cotabiţă- Pavarotti“ de la Bacău: „Am crescut la orfelinat. Muzica uşoară m-a salvat, nu fur, nu dau în cap“

Claudiu Codreanu are o mare pasiune-muzica uşoară românească FOTO Mircea Merticariu

Claudiu Codreanu împlineşte peste o lună 44 de ani iar până acum şi-a câştigat existenţa din muzica uşoară românească, pe care o adoră. „Mi se zice Pavarotti la Slănic Moldova iar de la Comăneşti, până la Moineşti, oamenii îmi zic Cotabiţă. De când mă ştiu, din asta îmi câştig existenţa. Cânt la petreceri private muzică uşoară. Nu fur, nu dau în cap la nimeni“, ne-a declarat Claudiu Codreanu, care a interpretat şi câteva piese, special pentru ziarul Adevărul.

Claudiu Codreanu a făcut o pasiune faţă de muzica uşoară românească. Nu a avut cine să-l şlefuiască, nu a făcut prea multe cursuri de canto. Are talent înăscut iar muzica l-a salvat.

A crescut la o casă de copii de la Moineşti, unde nu a avut şansa să înveţe limba engleză. În urmă cu patru ani a urcat şi pe scena „Zilelor Bacăului“, în faţa a mii de spectatori. „Am avut şansa să cânt alături de doamna Irina Loghin. Apoi, am fost la „Românii au talent“, la preselecţii, la Iaşi, la „X Factor“ şi le-am spus: stimabililor, eu la casa de copii nu am învăţat limba engleză. Am fost şi la Vocea României. Peste tot îţi cer să ştii limba engleză, în afară de emisiunea „Românii au talent“, afirmă Claudiu Codreanu.



Visul lui Pavarotti de la Bacău este să-l cunoască o ţară întreagă şi face eforturi pentru a ajunge în finala vreunei emisiuni care descoperă talente. A cântat în perioada 22-29 ianuarie la Serbările Zăpezii de la Slănic Moldova, pentru care a venit de la Moineşti, unde locuieşte într-un cămin de nefamilişti, singur. A fost apreciat de turiştii veniţi în staţiune. „Mă cunosc cu compozitorul Dumitru Lupu, care m-a ajutat. Cânt piese, care au fost interpretate de marile nume ale muzicii uşoare româneşti: Gabriel Dorobanţu, Ileana Şipoteanu, Angela Similea sau Mirabela Dauer. Pe viitor vreau să ajung în finala unui concurs naţional, să mă cunoască o ţară întreagă“, a mai spus Claudiu Codreanu, numit Cotabiţă în oraşele Moineşti şi Comăneşti.