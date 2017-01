Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău are un nou şef. Antrenorul Adrian Gavriliu demisionează din Consiliul Local pentru a evita incompatibilitatea

Adrian Gavriliu este noul director al Clubulului Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău, după concursul organizat de Primăria Bacău, la care nu a avut contracandidaţi. Antrenorul băcăuan a obţinut 81,66 de puncte la proba scrisă şi 88, 66 la proba orală.

Adrian Gavriliu a fost sportiv de performanţă al Sport Club Bacău, din 1986 până în 2003, cu rezultate la campionatele balcanice şi europene.

Ca antrenor, a obţinut cu Alin Ronţu medalia de bronz la Campionatele Europene de Juniori de la Moscova din 2015 iar cu sportivii Cătălin Cozma şi Alin Ronţu locurile 5 şi 6 la Campionatele Europene de Seniori, la proba de sincron mixt.

Din 2003, a devenit antrenor şi coordonator al Secţiei de Sărituri în Apă a Clubului Sport Club Municipal Bacău, iar din 2009, antrenor al Lotului Naţional de Sărituri în Apă, după stagii de pregătire în Canada, Noua Zeelandă, Norvegia şi Italia. „Este momentul să construim. Pe lângă aceşti campioni pe care îi are Bacăul, trebuie să depistam, să selecţionam şi să pregătim viitori campioni dintre copiii noştri, ai Bacăului. Clubul este finanţat exclusiv din bugetul local, din banii băcăuanilor, din taxe şi impozite. Este firesc ca banii sa se întoarcă în primul rând spre ei. Eu cred că acest club are nevoie de o altă viziune. Mai mult, în acest an, în care Bacăul a fost desemnat la Bruxelles "oraş sportiv european", Clubul SSM Bacău se va implica în toate activităţile importante“, a spus antrenorul Adrian Gavriliu pentru ziarul Adevărul.

Până la numirea oficială în funcţia de director al Clubului Sporiv Ştiinţa Municipal Bacău, Adrian Gavriliu îşi va depune demisia din funcţia de consilier al Consiliului Local Bacău, pentru a evita starea de incompatibilitate. Antrenorul băcăuan a intrat în politică în urmă cu un an, când a susţinut echipa actualului edil al Bacăului, Cosmin Necula.