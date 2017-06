Ce spun elevii eminenţi din municipiul Bacău despre proba scrisă la Limba Română la Bacalaureat 2017

Emoţii şi condiţii stricte la testarea la Limba Română la Bacalaureat 2017. Absolvenţii liceelor băcăuane au intrat în şcoli după ora 8. Odată cu începerea examenului, intrarea în centrele de exeminare a fost strict interzisă. Intrările în şcoli au fost închise iar uşile păzite de jandarmi. La Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Bacău au susţinut examenul la Limba Română liceenii de la acest liceu dar şi absolvenţii de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu“. La centrul de examinare de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ din Bacău, în afara absolvenţilor celor şase clase de a 12-a de aici, au susţinut proba scrisă şi absolvenţii de la Colegiul Catolic.Aici, prima elevă care a terminat proba la Limba Română, la ora 10.30, s-a arătat încântată de subiecte. „A fost uşor. Am tratat toate subiectele şi cred că voi lua o notă bună, peste 9“, a spus Ioana, de la Colegiul Vrănceanu. „Am scris. Cât voi lua, nu ştiu. Oricum, mă interesează să iau notă de trecere şi sigur aşa va fi“, ne-a spus un absolvent al Colegiului Catolic.



Cum au văzut examenul elevii eminenţi, care au terminat cu 10 liceul



Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ din Bacău se situează pe primul loc în judeţul Bacău, după rezultatele obţinute de elevi atât în şcoală, dar mai ales la olimpiadele naţionale şi concursurile internaţionale. Anul acesta, sunt cinci absolvenţi care au avut 10 pe linie în clasele 9-12 iar numai în clasa a 12-a sunt 15 medii de 10.

La clasa 12 A, cea mai mică medie la final de an este 9.44. „Sunt foarte mulţumit de elevi, de rezultatele lor. Parcă notele mi se par şi mie mari, dar, chiar sunt buni şi harnici“, ne-a declarat profesorul de matematică Andrei Gabriel, directorul Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu“. Profesorul Nadia Savin, diriginte la o clasă de a 12-a la acelaşi colegiu, consideră că examenul a fost mai uşor decât era acum 20 de ani. „E mai uşor decât era pe vremea noastră. Au subiecte la alegere, ceea ce face examenul mai uşor“, a spus profesorul Nadia Savin.



Ovidiu Rusu a terminat Colegiul Naţional de Artă „George Apostu“ cu 9.94. Se aşteaptă, după modul în care a tratat subiectele, să ia o notă cuprinsă între 9 şi 9.50. „Mi s-au părut uşoare subiectele. Am încercat să le rezolv după indicaţiile de la şcoală. Am ales calea bătătorită şi am rezolvat subiectele conform normelor“, ne-a spus Ovidiu Rusu.



Alexandru Radu a terminat 12 clase la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău, secţia – coregrafie, cu media 10. La examenul de Limba şi literatura română, la Bacalaureat, a scris 12 pagini.

„Din punctul meu de vedere, examenul de Bacalaureat la Limba si literatura română de anul acesta a fost uşor, nu am întampinat probleme în rezolvarea subiectelor. Poezia simbolistă de Adrian Maniu de la subiectul întâi a fost accesibilă, uşor de descifrat iar cerinţele cu un grad de dificultate mediu spre uşor în comparaţie cu alte variante pe care le-am rezolvat înainte de examen. La subiectul al II-lea, tema eseului argumentativ a fost una actuală, uşor de abordat, cred că a fost cel mai uşor dintre cele trei subiecte, iarăşi, nicio problemă în rezolvare. La subiectul al III-lea am avut de realizat o caracterizare de personaj la alegere dintr-o operă de Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu, am ales caracterizarea lui Ghiţă, personajul principal din nuvela „Moara cu noroc”. Ca şi la celelalte subiecte, gradul de dificultate nu a fost ridicat, undeva spre mediu, am avut şi posibilitatea de a alege între două opere, lucru ce a fost un mare avantaj, după părerea mea. Eu consider că m-am descurcat destul de bine, am marcat toate punctele din cerinţă şi am scris chiar un pic în plus. În concluzie, sunt mulţumit de ceea ce am făcut şi mă pregătesc pentru următoarele două probe“, a precizat, pentru ziarul Adevărul, Alexandru Radu.



Roxana Macovei este o absolventă de nota 10 la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“. Se aşteaptă la o notă mare, oricum, peste 9.



„La primul subiect am avut un text liric, de Adrian Maniu, intitulat "Alt cântec" care abordează tema morţii, a imposibilităţii de a evada. Prima cerinţă a fost identificarea unor sinonime pentru sensul din text a cuvintelor "înserări" şi "nesfârşite" la care am răspuns cu "apusuri", respectiv "neîncetate". De asemenea am avut de prezentat rolul cratimei în structura "de-acum", care marcheaza evitarea hiatului şi rostirea împreună a doua cuvinte. Pe de alta parte, ni s-a cerut sa alcătuim un enunţ ce conţine o locutiune, ce conţine cuvântul "viaţă", de exemplu "a fi plin de viaţă". În continuare a trebuit să identificam două motive literare care să sublinieze mesajul poetic -stelele şi drumul, de exemplu, precum şi două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii, precum timpul prezent şi formele pronominale de persoana întâi. La punctul 7 am avut de comentat doua figuri de stil, având în vedere noţiunile teoretice învăţate şi mesajul poetic. În continuare am avut de prezentat două trăsături ale genului liric, în care se încadreaza textul suport, precum prezenţa eului liric şi a figurilor de stil, iar la ultimul punct a trebuit să prezentăm semnficaţia ultimei strofe în raport cu mesajul textului.

Subiectul doi presupune elaborarea unui eseu argumentativ pe baza unei teme date, in acest "Rolul comunicarii in reusita unui proiect de echipa", care trebuie sa urmeze o structura caracteristica care, printre altele trebuie sa contine doua argumente solide. Am ales sa sustin idee prin urmatorul argument: comunicarea este benefica pentru ca numai in acest fel membrii echipei pot sa asculte propunerile tuturor si astfel sa gaseasca cele mai potrivite idei.

La subiectul trei am avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie ale unui personaj dintr-o opera studiata, apartinand lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. Am ales sa il caracterizez pe Ghita, personajul principal al nuvelei psihologice "Moara cu noroc", prezentand totodata si subiectul operei, deoarece este un personaj in constiinta caruia are loc un conflict puternic izbucnit din obsesia sa pentru inavutire, ceea ce duce la destramarea familiei sale si la moartea sa din final“, ne-a declarat Roxana Macovei, de la Colegiul Vrănceanu.