Amenzi de peste 200 de mii de lei pentru zeci de kilograme de carne expirată, abateri de informare a consumatorului şi cântare neverificate metrologic

Pe parcursul lunii iunie au fost înregistrate 98 reclamaţii din partea consumatorilor, in urma unei sesizari fiind retrasă de la comercializare definitiv o cantitate de 760 litri băuturi răcoritoare expirate, de la un depozit de profil, operatorul economic fiind sancţionat cu amendă contravenţională in valoare de 10.000 lei. Totodată, s-au desfăşurat 7 acţiuni tematice de control. Au fost verificaţi patru agenţi economici implicaţi în comercializarea anvelopelor second hand, 20 care vând apă minerală, din care 15 au fost găsiţi cu abateri, pentru care s-au aplicat amenzi de 15.000 de lei.

Potrivit datelor puse la dispoziţie de Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor din Bacău, au fost verificate şi firmele care comercializează produse alimenare în lanţurile de supermarketuri. Au fost găsite 14 kilograme de produse expirate, în special peşte şi legume. La unităţile de alimentaţie publică, în restaurante şi cantine, au fost găsite 564 de kilograme de produse cu abateri, pentru care s-au aplicat amenzi de 27 de mii de lei. 10 kilograme de piept de pui şi 2 litri de băuturi răcoritoare au fost găsite cu termenul expirat şi au fost oprite defnitiv de la comercializare. Un ultim control tematic a fost făcut în pieţele şi magazinele alimentare din oraş. 72 de magazine au fost verificate, iar 70 au fost găsite cu nereguli şi au primit amenzi de 59 800 de lei. Printre abaterile semnalate se numără cele de informare a consumatorului, produsele expirate dar şi lipsa verificării metrologice la unele cântare.