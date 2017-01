Metoda prin care o tânără promovează turismul românesc

Tânăra Alice Maria Mariş (31 de ani) promovează structuri de cazare, restaurante şi vinuri, dar şi numite evenimente.

Alice poveşteşte că pasiunea pentru turism s-a format încă din liceu, de când a ales acest profil pentru cei doi ani de specializare din patru la Colegiul Economic.

„Am înţeles că am înclinaţie spre acest domeniu şi am continuat formarea în turism cu Universitate (ECTS-UAV), în paralel munca în domeniu şi un curs pentru manager în turism realizat la 21 de ani. Câţiva ani am lucrat în administratie publica (CJA/RAR), locuri care au avut un aport în formarea mea pentru acest prezent. A venit un moment în care ştiam că este timpul să creez «acel ceva» în turism, pe care mi-l doream de mult, şi am renunţat la ultimul post. Mi-am acordat un timp pentru a înţelege ce pot eu să fac. În ianuarie 2015 am luat un caiet alb şi am început să desenez şi să schitez acest site din ce mi-aş fi dorit eu sa existe pentru turism în mediul online. Iniţial am inclus şi un serviciu de agenţie de turism care a funcţionat aproape un an, timp în care am realizat că nu o pot integra în proiect. Menirea lui este să susţină vânzarea directă între prestatorii de servicii turistice şi clienţii acestora. Pe lângă acest proiect doresc să mă implic şi în alte activităţi care promoveaza ospitalitatea de la noi din ţară”, a declarat Alice Maria Mariş. Ea are şi brevet pentru manager in turism.

Alice a ajuns că creeze site-ul Malice Hotels & Tourism, care este într-o continuă dezvoltare şi adaptare la companiile care vor face parte din acest proiect.



„Pachetele de promovare sunt adaptate pentru fiecare client (companie) în parte. Este o comunicare interactiva între mine şi partenereri, discutam afacerea lor în detaliu pentru a încadra şi prezenta corect unitatea. Diversitatea serviciilor şi produsele fiecăruia trebuie evidentiaţe, astfel încât viitori lor clienţi să vizualizeze plăcut profilul şi să abserve uşor principalele informaţii de care au nevoie”, mai adaugă arădeanca.

Aceasta spune că Malice devine şi o punte între producatorii sau distribuitorii de vin şi locaţiile partenere. Deşi este ceva nou, Alice spune că cei cu care a avut discuţii în acest an sunt interesaţi să creeze un parteneriat.

„Acest an este de formare şi comunicare a conceptului «Malice». Mă bucur că a fost primit bine, iar companiile de servicii turistice şi alimentaţie publica sunt de acord să construim ceva diferit împreună, aceasta este una din trăsăturile proiectului. Prioritar în aceste luni este Aradul, însă lucrez în paralel şi cererile din alte zone ale ţării”, mai spune Alice.

Tânăra a început două colaborari diferite care nu au legatură cu mediul privat. Una este cu Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Arad pentru promovarea circuitelor din oraş şi judet (a creat o secţiune denumită Circuite în categoria Atractii Turistice pentru a integra în site proiectele realizate de C.N.I.P.T). Pentru secţiunea de Natură (Atracţii turistice) a început o colaborare cu un fotograf pasionat de peisajele din Banatul Montan, Ciprian Floare.

Alice Maria Mariş îşi doreşte să includă în proiect şi alţi fotografi din alte regiuni ale României. De când a început acest proiect Alice a investit 7.500 de euro. Investiţia cel mai probabil va fi recuperată în acest an.

