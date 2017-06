Caravana Metropolis la Arad. Filme de Oscar în aer liber în parcul Mihai Eminescu

Caravana va poposi între 27 iunie şi 2 iulie la Arad, în Parcul Mihai Eminescu şi, de marţi până duminică, vor putea fi urmărite câte şase filme noi premiate la Cannes, Globurile de Aur, nominalizate sau laureate ale premiului Oscar. Proiecţiile vor începe de la 21:30, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.



Programul festivalului include unele dintre cele mai bune filme ale anului, care au înregistrat succes atât din partea criticilor, cât şi din partea publicului. Acestea vor putea fi urmărite în condiţiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, pe un ecran gonflabil de 120 m² şi singurul proiector digital mobil din ţară, de 17.00 lumeni.



Filmele din selecţia oficială, drame, thrillere, comedii şi documentare pentru toate gusturile şi vârstele, care vor putea fi văzute în Arad, în cadrul Caravanei Metropolis, sunt:





27 iunie: ARRIVAL, în regia lui Denis Villeneuve, cu un premiu şi 7 nominalizări la Oscar şi un premiu şi 8 nominalizări la premiile BAFTA. Sinopsis: Nave spaţiale misterioase sunt răspândite pe toate continentele. Dar de ce au venit? Ce intenţii au? Iată ce are de elucidat Louise Banks (Amy Adams), expert în lingvistică, solicitată de autorităţi ca să descifreze limbajul "intruşilor”. Va reuşi oare Louise să traducă la timp limbajul invadatorilor extratereştri sau va "traduce" soarta umanităţii? Recomandare de vârstă: AG.



28 iunie: HELL OR HIGH WATER, în regia lui David Mackenzie cu 4 nominalizări la Oscar, 3 nominalizări la Globurile de Aur, în competiţia Un certain regard la Cannes 2016 ne spune povestea a doi fraţi din Texas, Toby (Chris Pine), şi Tanner (Ben Foster), care se reunesc după ani la rând în care drumurile li s-au despărţit, pentru a jefui filiale ale băncii care ameninţă cu executarea silită afacerea familiei lor. Pentru ei, jafurile nu sunt decât un ultim resort disperat de a-şi pune la adăpost viitorul care le-a fost răpit. O vreme se pare că răzbunarea merge ca pe roate, dar totul se schimbă din momentul în care pe firul investigaţiei intră un ranger texan, Marcus (Jeff Bridges), care, la rândul său, caută să facă ultima mare “captură” din carieră înainte de a se pensiona. Recomandare de vârstă: N15.



29 iunie: UN BĂRBAT NUMIT OVE/ A man called Ove (Suedia), regizat de Hannes Holm, a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin şi a câştigat Premiul Comedia europeană a anului la European Film Awards 2016. Sinopsis: Ove, un bărbat de 59 de ani, este ţâfnosul cartierului, care cu mai mulţi ani în urmă a fost demis din funcţia de preşedinte al asociaţiei de locatari, dar el continuă să vegheze cartierul cu o mână de fier. Atunci când gravida Parvaneh şi familia ei se mută în casa de vis-a-vis şi accidental dărâmă cutia poştală a lui Ove, începe o prietenie neaşteptată. O comedie-dramă despre prietenie, iubire şi importanţa de a te înconjura de lucruri adecvate. Recomandare de vârstă: AG.





30 iunie: SING STREET, regizat de John Carney, ce ne întoarce în timp, în Dublinul anilor 1980, văzut prin ochii unui tânăr de 14 ani, pe nume Conor. El caută o scăpare dintr-o casă unde atmosfera este setată de certurile părinţilor şi de probleme financiare, încercând, în acelaşi timp, să se adapteze noii şcoli publice, unde copiii sunt duri, iar profesorii, chiar mai duri. Găseşte o rază de speranţă în misterioasa, super populara şi frumoasa Raphina şi, cu scopul de a o cuceri, o face vedeta videoclipului trupei lui. Recomandare de vârstă: AP12.





1 iulie: EU, DANIEL BLAKE, în regia lui Ken Loach, premiat cu Palme d’Or la Cannes 2016, Premiul BAFTA pentru Outstanding British Film of the Year şi premiul Cesar pentru Cel mai bun film străin. Sinopsis: Daniel Blake este un bărbat trecut de 50 de ani din nord-estul Angliei care se îmbolnăveşte şi are nevoie de asistenţă socială din partea statului. În timp ce se chinuie să învingă sistemul birocratic pentru a obţine acest ajutor, el o întâlneşte pe Katie, care ar vrea să scape de la azilul pentru nefamilişti, dar pentru asta trebuie să accepte un apartament la sute de kilometri distanţă. Recomandare de vârstă: AG.



2 iulie: JULIETA, în regia lui Pedro Almodovar, în competiţie la Cannes şi European Film Awards în 2016 şi nominalizat la premiul BAFTA pentru Cel mai bun film străin. Sinopsis: Julieta trăieşte în Madrid şi tocmai şi-a pierdut soţul. Fiica sa a împlinit 18 ani şi a decis să plece de acasă fără nicio explicaţie. Julieta face tot posibilul să o găsească, însă singurul lucru pe care îl află este cât de puţin o cunoaşte. Recomandare de vârstă: AP12.





Detalii despre filme şi program găsiţi pe site-ul http://www.cinemainaerliber.ro/arad/.

Caravana Metropolis - Cinema în Aer Liber este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, finanţat de Centrul Municipal de Cultură Arad şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad.

