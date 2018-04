VIDEO Papagalul care a salvat un bebeluş, onorat de Crucea Roşie

Willie e un papagal care a salvat de la moarte un bebeluş, în noiembrie 2008, în statul american Colorado. Pasărea a văzut că fetiţa de care stăpâna lui, Megan Howard, avea grijă se înecase cu micul dejun şi, în timp ce Megan era la baie, acesta a început să devină agitat, să dea din aripi şi a strigat „mama baby“, scriu jurnaliştii de la The Telegraph, DailyMail, express.co.uk. Toată agitaţia ca să atragă atenţia lui Megan.

„Cât am fost la baie, Willie a început să ţipe ca şi cum nu l-am auzit niciodată şi dădea din aripi. Apoi a început să spună «mama, copil» de mai multe ori până am revenit de la baie“, le-a declarat Megan Howard jurnaliştilor de la CBS News, citaţi de The Telegraph.

Apoi, Megan s-a repezit la bebeluş, i-a aplicat manevra Heimlich şi i-a salvat viaţa. Într-un material filmat de FOX25 (cel de mai jos), un canal TV din State, Megan declara, în 2013, că Willie obişnuieşte să mai spună „mama“, dar de la incident nu mai zice „bebeluş“.

„Dacă Willie nu m-ar fi avertizat, probabil că nu aş fi venit la timp din baie“, declara Megan Howard, citat de The Telegraph.

Papagalul a fost invitat şi lăudat, în 2009, la un eveniment public de guvernatorul statului Colorado, Bill Ritter, şi primarul oraşului Denver, John Hickenlooper.

Imagini cu papagalul şi cu stăpâna lui credit video: Youtube

