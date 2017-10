Ce le spune Dragnea celor care se opun Autostrăzii Bucureşti-Alexandria: „Să vină să circule o săptămână aici, pentru că traficul e comparabil cu DN 1“

Întrebat ce se mai aude despre modernizarea Stadionului Municipal din Alexandria, proiectul care a stârnit controverse la nivel naţional, Dragnea a declarat: ”Eu sper să se facă, pentru ca şi acest judet are drepturi ca şi alte judeţe. Asa cum şi în alte părţi s-au făcut investiţii, spre să se facă şi aici pentru că este şi o solicitare a Federaţiei Române pentru stadion aici şi la Târgovişte, pentru campionatul care urmează şi, în plus, cât mai multe stadioane în România ajută baza de selecţie. Suntem cu toţii supăraţi, şi pe bună dreptate, că echipa naţională nu mai are performanţe de foarte mulţi ani, că în alte sporturi nu mai avem foarte multă performanţă, dar o susţine fără sportul de masă nu poţi să facă fără o bază sportivă serioasă”, a spus Dragnea.În ceea ce priveşte reabilitarea poligonului de tir din Alexandria, Dragnea a declarat: ”Nu ştiu dacă Ministerul Tineretului şi Sportului l-a transferat. Ministerul Tineretului are o bază uriaşă care, în mare parte, este în stare de degradare. Cu cât mai repede pe descentralizează , le transferă la autorităţile locale cu atât mai repde cresc şansele ca acele baze să fie refăcute”.O altă investiţie promisă de ani buni teleormănenilor şi neconcretizată până în prezent, transformarea DE 70 în autostradă, a fost un alt subiect asupra căruia a fost chesionat Liviu Dragnea, la Alexandria:”În Bucureşti foarte uşor se spune:De ce este nevoie de drum expres sau autostradă Bucureşti-Alexandria, Craiova şi Serbia?! Să vină să circule o săptămână aici, între Bucureşti şi Alexandria pentru că traficul de aici este comparabil cu traficul pe DN 1, iar în weekend este mai grav decât este pe DN1. De ce? Pentru că sunt weekenduri în care de la Drăgăneşti Vlaşca stăm la coadă. Deja, de la Ghimpaţi , statul la coadă este o obişnuinţă. Sper ca odata cu adoptarea legii parteneriatului public privat sa găsim companii private care să dorească sa investească în acest drum care este foarte important”.