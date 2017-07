Beneficiile nebănuite ale prunelor. Ajută la menţinerea sănătăţii oaselor, previn diabetul şi reglează digestia

Prunele fac parte din categoria fructelor care pot fi găsite cu uşurinţă pe tarabe, în sezonul cald, la preţuri accesibile şi care au beneficii nebănuite asupra sănătăţii organismului. Studiile de specialitate au arătat că o singură prună conţine aceeaşi cantitate de antioxidanţi ca şi un pumn de afine, fructe mai greu de găsit. În coaja prunelor se găseşte resveratrol,unul dintre cei mai puternici antioxidanţi naturali furnizaţi de fructe şi legume.



Pe lângă cantitatea impresionantă de antioxidanţi, prunele sunt o sursă excelentă de vitamine. ”Conţin vitaminele A, B, C şi minerale precum calciu, magneziu, potasiu şi fier. O singură prună conţine o cantitate importantă de fibre care ajută la digestie. Prunele conţin, de asemenea, o serie de nutrienţi care induc senzaţia de saţietate”, confirmă medicul generalist Radu Bulumac



Printre nenumăratele beneficii pe care le aduc prunele se numără şi controlul tensiunii arteriale. O prună conţine aproximativ 113 mg de potasiu, un mineral important pentru sănătate, care ajută la controlul tensiunii arteriale şi scade riscul de infarct. Potasiul din prune ajută la buna funcţionare a inimii şi reglarea tensiunii arteriale.



Ajută la menţinerea sănătăţii oaselor



Medicii recomandă consumul de prune persoanelor care au probleme cu asmilarea calciului. ”Sunt surse bogate de bor organic, substanţă cu rol deosebit de important în asimiliarea calciului şi menţinerea sănătăţii sistemului osos”, explică medicul. Consumul de prune proaspete previne osteoporoza şi este indicat în special femeilor. Un consum regulat de prune ajută la prevenirea deficitului de hormoni feminini, problemă care duce la pierderea masei osoase.

Ajută la digestie



Cu un conţinut ridicat de fibre, prunele sunt un aliat de nădejde în reglarea digestiei. O porţie mică de prune, consumată zilnic, ajută în timp la reglarea tranzitului intestinal. Prunele ajută şi la slăbit. Cu 46 de calorii pe suta de grame, fructele sunt indicate în diete ca gustări, însă nu în exces. Nutriţioniştii le recomandă celor care vor să slăbească mai ales pentru proprietăţile lor laxative date de conţinutul mare de fibre din compoziţie.



Previn diabetul



Prunele proaspete au rol în reglarea glicemiei şi reprezintă una dintre cele mai însemnate surse naturale de prevenire a diabetului. Consumul regulat de prune stimulează metabolismul glucidic. Medicii recomandă însă consumul de prune proaspete. ”Pentru prevenirea diabetului, nu sunt recomandate prunele uscate, deoarece acestea au suferit pierderi ale proprietăţilor active prin uscare şi au un conţinut ridicat de glucide”, mai spune specialistul.



Bogate în vitamina C



Prunele sunt o sursă bogată de vitamina C, care contribuie la absorbţia fierului în organism şi este un aliat bun în lupta cu anemiile feriprive. Conţinutul crescut de vitamina C ajută la întărirea imunităţii şi are rol important menţinerea sănătăţii ţesuturilor şi a elasticităţii pielii.