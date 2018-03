VIDEO Profesorul din Alba Iulia acuzat de corupere sexuală de minori respinge acuzaţiile. În 2012 a primit închisoare cu suspendare pentru că a bătut 4 elevi

La şcoala unde învaţă profesorul au fost depuse 25 de plângeri din partea unor părinţi. Viorel Oargă a fost chemat în faţa comisiei de disciplină şi pus să dea o declaraţie. Anchete sunt derulate atât de către IPJ Alba, cât şi de către Inspectoratul Şcolar.

”Sunt acuzaţii pe care trebuie să le resping. Nu pot să le accept. Este, însă, un pic de adevăr. Partea de adevăr este că m-am apropiat de o elevă. A fost o vreme bolnavă, a venit la ora de educaţie fizică şi am întrebat-o cum este. Mi-a spus că poate să facă educaţie fizică pentru că analizele îi sunt bune. Eu atunci am pus mâna pe umărul ei şi am spus bravo, mă bucur că ai venit la educaţie fizică. Ei i s-a părut că a fost ceva în neregulă. Mi-a şi spus după aceea că nu-i place să fie îmbrăţişată. Doamna director m-a anunţat că sunt nişte plângeri şi am fost la comisia de disciplină şi am dat o declaraţie. Nu este adevărat că am pipăit elevele. Categoric nu este adevărat. Nu ştiu de unde s-a ajuns la acuzaţiile acestea. În declaraţia pe care am dat-o am explicat că sunt situaţii la sport când se poate realiza un contact fizic, se coordonează o mişcare, se acordă ajutor, dar în aceste situaţii nu poţi să mergi mai departe ca să realizezi un contact cu nuanţă de tandreţe sau chiar şi cu violenţă. Sunt foarte atent în astfel de situaţii pentru că am avut probleme în trecut. Am greşit totuşi că am dat nişte note mai mici, am făcut nişte observaţii când nu aveau echipamentul corespunzător la oră”, a afirmat profesorul Viorel Oargă.





Profesorul a mai precizat că a făcut ”nişte filmări” la ora de educaţie fizică pe care le-a vizionat şi cu elevii şi le-a arătat şi la alte clase. ”Este pur şi simplu un film didactic”, a completat profesorul din Alba Iulia. Bărbatul are o vechime de 40 de ani în învăţământ şi, de mai bine de 20 de ani este la această şcoală. ”Totul a pornit de la sesizările părinţilor care au reclamanat că profesorul are un limbaj şi un comportament neadecvat faţă de elevi. Limbaj vulgar, jigniţi copiii, făcuţi în toate formele. Vorbim de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11 anii, că ar pipăi fetele, că le-ar vorbi vulgar, are un limbaj care denotă tentă sexuală” , a declarat Ramona Popa, director la Şcoala Generală “Vasile Goldis” Alba Iulia. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a demarat o anchetă, iar în zilele următoare vor veni şi cu primele concluzii.

O elevă a profesorului Vasile Oargă a declarat că s-a accidentat la picior la sport şi profesorul a atins-o pe fund. Aceeaşi elevă a precizat că, altădată, s-a accidentat la spate şi acesta a pipăit-o pe picoare. ”La fetele din clasă se mai întâmplă să pună mâna pe părţi ale corpului, pe care nu este ok să pune mâna. Ne pune întrebări foarte intime la care nu răspundem şi acesta se uită ciudat la noi”, a afirmat eleva.

A bătut 4 elevi cu o coadă de mătură

În 2012, Viorel Oargă a fost condamnat la 4 luni de în chisoare cu suspendare pentru ”purtare abuzivă”. Viorel Oargă a recunoscut acuzaţiile astfel încât a beneficiat de o pedeapsă mai blândă din partea magistraţilor. „Inculpatul Oargă Viorel, în timp ce îşi desfăşura activitatea potrivit orarului şcolar la clasa a II-a, i s-a solicitat de către unul dintre elevii prezenţi la ora de sport, permisiunea de a merge la vestiar. Deoarece elevul nu s-a întors, a trimis succesiv alţi trei colegi ai acestuia pentru a-l chema la clasă. Întrucât niciunul din cei patru elevi nu au revenit la ora de sport, spre finalul acesteia, inculpatul s-a deplasat la vestiar, unde a început să-i lovească, în mod repetat cu o coadă de mătură”, se afirmă în rechizitoriul de atunci al Parchetului. Ca urmare a loviturilor primite, unul dintre elevii minori a suferit leziuni care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba. Unul dintre părinţii implicaţi în proces a spus că a au fost nevoiţi să depună plângere penală pentru că şcoala nu a luat nicio măsura împotriva profesorului. „Am făcut facut sesizari la conducerea şcolii dar pentru că nu s-a luat nicio măsură împotriva profesorului, care a continuat să predea la clasă, nu a fost sancţionat în niciun fel, am depus plangere penală. Din moment ce şcoala nu a luat măsuri nu am putut lăsa situaţia aşa“, a spus părintele.

În 2005, profesorul a fost sancţionat de Consiliul profesoral al şcolii cu diminuarea cu 15 la sută a salariului pe o perioadă de patru luni tot pentru o ”corecţie” aplicată unui elev. În urma incidentului, elevul a avut nevoie de patru zile de îngrijiri, fiind diagnosticat de medicii legişti cu „escoriaţii şi echimoze pe faţa anterioară şi laterală a gâtului, care s-ar fi putut produce prin lovire cu corpuri contondente şi comprimare“.