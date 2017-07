Tânărul de 25 de ani decedat în accident pe DN1 în Alba era şofer profesionist: ”Dacă pasiunea o să mă ucidă, să nu plângeţi pentru că eu o să zâmbesc”

Tânărul din Oiejdea a absolvit Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” din Alba Iulia şi urma să împlinească, în luna august, 26 de ani. În trecut, acesta a distribuit pe pagina de Facebook mai multe postări legate de şoferii profesionişti.

Una dintre ele avea mesajul: „Dacă într-o zi pasiunea mea o să mă ucidă, să nu plângeţi pentru că eu în acel moment o să zâmbesc!”, alături de o fotografie a unui TIR. Ironia cruntă a sorţii a făcut ca tânărul să-şi piardă viaţa pe şosea, maşina acestuia lovindu-se frontal de un camion. „Cristi off ce jale ai lasat in urma ta”, a fost mesajul scris de unul dintre prietenii săi, marţi, pe reţeaua de socializare Facebook după ce acesta a aflat de tragedia de la intrarea în Alba Iulia.

Era condusă regulamentar, de un şofer de 51 de ani din Deva, care nu a mai putut evita impactul. Din primele cercetări ale Poliţiei, el ar fi adormit la volan, la ieşire din Alba Iulia spre Sebeş, pe DN1, în dreptul podului peste râul Sebeş, marţi noaptea, la ora 1.39. A ajuns pe contrasens cu autoturismul proprietate personală pe care îl conducea, un Volkswagen Bora şi s-a lovit frontal de o autoutilitară ce transporta produse alimentare.

Şoferul autoutilitarei a încercat să evite coliziunea, însă nu a reuşit şi a lovit un pod de pe marginea drumului. Tânărul, care locuia în Oiejdea, comuna Galda de Jos, a rămas încarcerat şi a murit la scurt timp de la producerea accidentului. Pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale maşinii a intervenit un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba. Traficul rutier a fost blocat timp de circa o oră pentru efectuarea cercetărilor.

Comunicatul IPJ Alba: ”La data de 18.07.2017, în jurul orelor 01.39, C.C, de 25 de ani, din Galda de Jos, judeţul Alba, în timp ce a condus autoturismul, pe Drumul Naţional 1, la km. 375, pe raza municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, in direcţia de mers Alba Iulia - Sebeş, pe un sector de drum in aliniament, adoarme la volan, pătrunde pe sensul opus si intra in coliziune cu o autoutilitară, condusă regulamentar de S.I., un bărbat de 51 de ani, din Deva, judeţul Hunedoara.

Imagine de la locul accidentului

În urma accidentului C.C. a decedat iar S.I. a suferit leziuni corporale uşoare şi a fost transportat la Spitalul judeţean Alba. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporalr din culpă”.