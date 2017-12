Suspiciuni de conflict de interese în cazul unui fost director şi a unui fost lider sindical de la compania Cupru Min Abrud

Persoanele vizate sunt Pavel Nicolae Victor, fost director al societăţii în perioada 2009 - 2012 şi Viorel Huţuleac, lider sindical. O decizie în acest sens a fost pronunţată în 27 noiembrie 2017 la Judecătoria Alba Iulia.

”Admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În baza art. 335 C. proc. pen. constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei nr. 141/II/2/2017 din data de 02.10.2017 emisă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi confirmă redeschiderea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de conflict de interese, prev. de art. 301 al. 1 C penal . În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă”, se afirmă în minuta deciziei postată pe site-ul instanţei de judecată.

Articolul din Codul penal care reglemenează infracţiunea de conflict de interese susţine următoarele: ”Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Pavel Nicolae Victor a fost numit director general al companiei miniere cu sediul în Abrud în martie 2009, când ministru al Economiei era Adriean Videanu. A ajuns în funcţia de conducere de la firma de stat de pe postul de viceprimar al oraşului Abrud, obţinut din partea fostului PDL. În 2012 a fost schimbat din funcţie, dar a rămas în structura de conducere a societăţii. Viorel Huţuleac a fost în trecut liderul sindical al exploatării miniere şi era o voce foarte vocală în ceea ce priveşte activitatea companiei. Redeschiderea urmăririi penale nu presupune niciun grad de vinovăţie în ceea ce priveşte cele două persoane. Aceasta va fi stabilită doar de instanţă, dacă dosarul va fi trimis în judecată.