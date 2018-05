Spectacole, lansări de carte, ateliere şi expoziţii la Festivalul de Teatru ”Poveşti” din Alba Iulia. Evenimentul se deschide cu Gala UNITER 2018

Ediţia 2018 a Festivalului de Teatru este specială nu doar pentru că se va desfăşura primăvara, ci şi pentru că este una dedicată Centenarului Marii Uniri, cu spectacole 100% româneşti. Ediţia a XIII-a a FITAB va fi deschisă de Gala Premiilor Uniter 2018, care îşi va desemna câştigătorii în data de 7 mai în Cetatea Alba Carolina.

Cei mai tineri dintre spectatori vor afla poveştile cu care au crescut părinţii şi bunicii lor, pentru că anul acesta, cu ocazia celor 100 de ani de România, se vor regăsi în program doar titluri româneşti.

„Sunt spectacole valoroase, copiilor le-am dedicat doar titluri româneşti, este Festivalul Internaţional de Teatru, dar anul acesta sunt doar producţii româneşti, sunt 100 de ani de România. Aşa am considerat că este mai bine, anul acesta să fie doar spectacole şi teatre de la noi din ţară”, a declarat Ioana Bogăţan, directorul festivalului de teatru.

„A 13-a ediţie nu este una cu ghinion, pentru că avem marele noroc nu numai că se desfăşoară în anul Centenar, ci şi faptul că elita teatrului românesc va fi aici, la noi, la Alba Iulia. Este un lucru la care nu ne-am gândit acum 13 ani, că se va ajunge aici. Poate uitându-ne la poze, realizăm ce s-a întâmplat în atâţia ani. Oamenii din judeţul Alba şi din Alba Iulia iubesc teatrul şi aşteaptă evenimentul. Este important că am realizat ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, să ne educăm prin cultură locuitorii judeţului, iar premiul pe care ni-l oferă Uniter, prin prezenţa acestei Gale aici, este bine venit, pentru a ne încuraja să continuăm şi mai mult viaţa culturală şi evenimentele legate de teatru”, a declarat Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

“Prezenţa noastră în Cetatea Alba Carolina se bazează de fapt pe dorinţa de a arăta că prin această gală reuşim să unim teatrul. Dacă ne uităm în istoria Galei Uniter, în ultimii ani am încercat să mergem în acele oraşe unde am fost invitaţi şi împreună cu decidenţii locali şi artiştii din acel oraş, să promovăm la nivel naţional, nu numai premiile Galei Uniter, dar şi realitatea artistică, locurile de patrimoniu din oraşul unde mergem. Şi în acest an, începutul fiecărei părţi a Galei va avea un filmuleţ dedicat oraşului Alba Iulia şi judeţului. Avem patru filmuleţe, aşa începem fiecare Gală pentru că ni se pare extrem de important ca această asociere să îşi găsească în plan real şi o justificare. Avem peste 250 de invitaţi, artişti care fac parte din selecţia Galei, artişti care vin din toată ţara”, a declarat Aura Corbeanu, vicepreşedinte UNITER.