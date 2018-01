Revelion încheiat la spital pentru mai mulţi petrecăreţi de la o pensiune din Alba Iulia. Oamenii au acuzat probleme digestive şi au chemat salvarea

Situaţia s-a înregistrat la o pensiune din localitatea Oarda de Jos, parte componentă a municipiului Alba Iulia. Mai multe persoane au acuzat stări de vomă şi au fost transportate la spital. O persoană care a participat la petrecerea de revelion susţine că au acuzat probleme digestive, la faţa locului fiind chemate şapte ambulanţe.

”Revelionul 2018. Dezamăgire. Muzica îţi sparge timpanele, meniu de 50 lei maxim, în coşul cu fructe de pe masă sunt 3 clementine, 3 banane şi 4 mere... în ideea în care la masă ne-am înghesuit 12 persoane, dar am mâncat pe rând să nu ne dăm coate. Totul jalnic. Să ne stâmpărăm pofta de dulce am mâncat zahăr la plic... cafeaua groaznică.. ce mai, totul de 2 lei. Şi ca să încheiem apoteotic... până acum au plecat 7 salvări cu persoane cărora le este rău.. de la peşte probabil”, a scris persoana respectivă pe Facebook.

Un număr de 19 persoane au ajuns la Spitalul Judeţean Alba acuzând probleme digestive, dar niciuna nu a rămas internată. La pensiunea respectivă au sărbătorit revelionul circa 250 de oameni. ”Am recoltat probe din mâncarea servită şi peste trei zile vom şti care a fost cauza acestor probleme”, a spus Alexandru Sinea, directorul DSP Alba. Numărul celor care au acuzat dureri digestive a fost, oricum, mai mare, mulţi alegând să nu meargă la spital şi să se trateze acasă. Echipe ale Direcţiei de Sănătate Publică, ale Oficiului pentru Protecţia Consumatorului şi ale Direcţiei Sanitar-Veterinare au început o anchetă.

Un alt participant la petrecere a confirmat incidentul şi a spus că până la momentul apariţiei problemelor medicale, totul a fost în regulă: ”Şi noi ne-am petrecut noaptea de revelion la aceasta locaţie şi până la incidentul cu persoanele bolnave nouă personal ne-a plăcut maxim. Meniul a fost in concordanţa cu preţul plătit de noi toţi, care cred ca a fost cel mai mic din oraş. Am avut şi noi 2 persoane (prieteni) la noi la masă care au ajuns la spital însă după investigaţiile de rigoare şi o doză de perfuzii au fost eliberaţi cu restricţii la mâncare 2 zile şi cu medicamentaţie. Din spusele prietenilor noştri implicaţi se pare ca e posibil sa fi fost o problema la aperitive nicidecum de la peste. Însănătoşire grabnica tuturor si un an nou aşa cum va doriţi.”