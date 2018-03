”Regele” îngheţatei din România construieşte un cartier cu 16 blocuri la Alba Iulia

Investiţia ar urma să fie realziată în zona Bazinului Olimpic din Alba Iulia. Aici vor fi construite 16 blocuri, cu 6, respectiv 8 etaje, amplasate pe un teren de peste 28.000 de metri pătraţi.

Un proiect de hotărâre privind avizarea ocumentaţiei „PUZ – reglementare zonă locuinţe colective – Ansamblul urban «Centenar 1», Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri” va intra în discuţia Consiliului local Alba Iulia în şedinţa ordinară din 22 martie 2018.

Documentaţia este propusă de Atol Imo SRL, o firmă care are sediul în Sebeş şi care are ca şi principali acţionari membri ai familiei Istrate. Antreprenorul Ioan Istrate este cel care a pus pe picioare cel mai mare producător de îngheţată din România, Alpin57 Lux. Societatea Atol Imo SRL are patru asociaţi, dintre care 3 sunt membri ai familiei Istrate. Al patrulea asociat este Ghenescu Daniela Maria, care deţine şi funcţia de administrator al societăţii cu obiect principal de activitate ”închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii”.

Potrivit raportului de specialitate se propune construirea a două tipuri de clădiri, având regim de înălţime P+5+R (3 clădiri) şi P+7+R (11 clădiri). Se estimează un număr total de 473 de apartamente şi un număr de 494 de locuri de parcare, din care 138 subterane. Accesul auto se va realiza din străzile Vasile Alecsandri, Alcala de Henares şi din strada Centenar (propusă prin PUZ). Folosinţa actuală a imobilului este teren arabil. Imobilul este inclus pe listele monumentelor istorice – sit arheologic de categoria A, aşezare civilă din preajma castrului roman din sec. II – IV, p. Chr. epoca romană, motiv pentru care va fi nevoie de descărcare arheologică, ceea ce va amâna demararea lucrărilor.

Planul viitorul cartier ”Centenar1”

Construcţiile din noul cartier ar urma să delimiteze, pe două laturi, zona propusă pentru realizarea bazei de agrement din spatele Bazinului Olimpic. Ştrandul de la Alba Iulia va rămâne însă, şi în acest an, doar pe hârtie, din lipsa banilor.

Ioan Istrate a vândut în urmă cu doi ani pachetul majoritar de acţiuni al companiei de îngheţată Alpin57 Lux către ”Food Union Holding” din Letonia, societate deţinută de un ”milionar” rus. Istrate a rămas după această tranzacţie cu un procent de 30% din acţiuni. Preţul tranzacţiei nu a fost făcut public. Producătorul de îngheţată din Sebeş a ajuns la afaceri de aproape 20 de milioane de euro pe an.