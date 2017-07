O comună din Alba a fost invadată de şerpi. Primăria caută o firmă care să îndepărteze reptilele din zonele locuite

Primarul comunei Pianu, Marin Petruse, a declarat că de câteva săptămâni caută o firmă specializată care să îndepărteze târâtoarele din gospodăriile oamenilor, dar nu a ajuns la niciun rezultat încă. ”Ne confruntăm cu o situaţie nemaiîntâlnită până acum. Am cerut, în şedinţă de consiliu local, avizul consilierilor pentru a contracta o societate care să pună repelenţi pentru îndepărtarea şerpilor. Am văzut cu ochii mei că nu sunt numai şerpi din aceia obişnuiţi, gri, de casă, pe care îi cunoaştem, cu două pete semilunare, ci am văzut şi verzui, cu lungime de mai bine de doi metri. Deşi nu au atacat pe nimeni până acum, şerpii trebuie totuşi îndepărtaţi din preajma gospodăriilor oamenilor, din preajma copiilor”, a spus Marin Petruse citat de ziarulunirea.ro.

