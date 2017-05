Noi soluţii inteligente pentru Alba Iulia Smart City: aplicaţie pentru costurile deplasării, platformă de comunicare între primărie şi locuitori

Primăria Alba Iulia va închiea, astfel, noi parteneriate cu Asociaţia IT Center for Community Solutions, WhiteCity Code SRL, Asociaţia Cluj IT şi Fast Order SRL, toate în cadrul proiectului Alba Iulia Smart City 2018. De asemenea, se mai propune modificarea protocolului de colaborare între Municipiul Alba Iulia şi Microsoft Romania SRL.

Întregul proiect pilot Alba Iulia Smart City se concentrează pe implementarea, la nivel local, de soluţii inovative, pliabile pe nevoile oraşului, dezvoltate de către sectorul privat, fără vreun cost pentru municipalitate şi puse la dispoziţia oraşului, gratuit, ca platformă de testare şi operabilitate.

Aplicaţiile se referă la sisteme de smartlighting, smartparking, mobilitate urbană, e-governance, CivicAlert, RADMinitor, reţele 5G, optimizarea consumului de curent electric prin intermediul smartenergy, aplicaţii care utilizează beaconi încărcaţi cu informaţii turistice sau de interes public – aplicaţia eAlbaIulia, internet wifi cu accesare liberă atât în zonele turistice din oraş, cât şi în autobuzele STP Alba Iulia, proiecte de eficientizare a educaţiei, tehnologia LoRaWAN – care interconectează device-uri şi poate transmite date colectate în timp real, hackatoane pentru industria IT&C şi altele.

Obiectivul acestor cooperări este de a transforma oraşul Alba Iulia într-un oraş inteligent, o expoziţie a soluţiilor inteligente care să poată fi vizitată de turişti şi de o mie de primari pe tot parcursul anului 2018 când municipiul va fi în centrul tuturor evenimentelor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, se explică în documentaţiile ce vor fi prezentate consilierilor. Beneficiile pe termen lung a acestor proiecte se vor traduce în creşterea calităţii serviciilor publice dedicate cetăţenilor, creşterea eficienţei gestionării resurselor existente (de la resurse energetice, materiale, dinanciare, logisticela resurme umane şi altele, utilizarea de instrumente şi facilităţi care să atragă noi investitori, creşterea vizibilităţii oraşului şi a numărului de turişti, punerea destinaţiei turistice Alba Iulia pe harta oraşelor turistice din lume, creşterea gradului de satisfacţie al utilizatorilor finali cărora li se adresează soluţia.

Protocolul care va fi încheiat cu WhiteCity Code SRL propune implementarea unei soluţii de tip “chat support” pentru îmbunătăţirea comunicării între cetăţeni şi municipalitate pe site-ul web al instituţiei (www.apulum.ro), folosind produsul CatPiper, updatat pe întreaga perioadă de implementare a protocolului. Soluţia va permite comunicarea directă dintre cetăţeni şi municipalitate prin intermediul unei platforme de chat care va funcţiona 8 ore pe zi, în zilele lucrătoare. Costurile implementării sunt de 15.600 euro fără TVA.

De asemenea, se va implementa o funcţionalizate în aplicaţia mobilă WhiteRCPT, de stabilire a costurilor pentru vizitarea Municipiului Alba Iulia de către turişti, în vederea promovării oraşului la nivel naţional, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Acum, aplicaţia este disponibilă doar pentru mobile IOS. Pe baza acesteia, turiştii îşi vor putea calcula în avans costurile aferente deplasării lor la Alba Iulia (consumaţie medie restaurant, preţ mediu cazare, preţ mediu bilete evenimente) şi alte informaţii utile. Costurile implementării sunt de 10.000 de euro fără TVA Municipalitatea va primi consultanţă de specialitate şi suport în domenii precum dezvoltare soft durabilă, politici de dezvoltare software, dezvoltare software în transport, mobile, web, IOT, programare curentă şi scalabilitate, machine learning şi Big Data. Soluţiile tehnologice vor fi predate municipalităţii până în 1 iulie 2017 şi vor fi folosite de aceasta până în 31 martie 2019. Valoarea totală a investiţiei companiei este de 29.600 euro, fără TVA.

Compania Fast Order SRL va pune la dispoziţie o aplicaţie mobilă pentru cel puţin 20 de unităţi tip HORECA din oraş (restaurante, baruri etc), iar datele colectate şi agregate prin intermediul acesteia (numărul de turişti şi preferinţele de consum ale acestora) vor fi oferite primăriei. Aplicaţia oferă posibilitatea clienţilor să aleagă, să comande şi să plătească utilizând telefonul mobil. Protocolul va fi valabil tot până la 31 martie 2019, iar valoarea totală a investiţiei firmei este de 21.000 de euro fără TVA. Predarea aplicaţiei către unităţile HORECA se va face printr-un voucher de 50 de euro pe lună.