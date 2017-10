Lefuri de nababi ale şefilor din Sănătate după majorările salariale. Medicul de laborator care câştigă mai mult decât preşedintele Iohannis

Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la data de 1 iulie 2017, impune o obligaţie a autorităţilor şi instituţiilor publice de a publica, de două ori pe an, o listă cu toate funcţiile şi cu salariile, primele şi celealte sume de bani aferente fiecăreia dintre acestea.

Actul normativ stabileşte ca aceste liste să fie publicate de două ori pe an, stabilind ca date fixe 30 martie şi 30 septembrie. Prin urmare, primele astfel de liste trebuiau să fie publicate până la data de 30 septembrie 2017. În judeţul Alba doar o parte dintre instituţii s-au conformat acestei obligaţii legal.

Unele dintre cele mai mari venituri din sistemul bugetar sunt la Casa de Asigurări de Sănătate. Preşedintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Silvia Puie, are un venit brut lunar de 17.516 de lei, mai mult decât preşedintele României, Klaus Ionhannis, care are o indemnizaţie brută de 17.400 de lei pe lună. Un director executiv din cadrul CAS Alba, cu gradaţia 5, câştigă 14.941 de lei pe lună iar cel de-al doilea director executiv care are gradaţia 4 are un venit brut de 14.760 de lei lunar.

Directorul executiv adjunct – medic şef încasează 10.978 de lei brut iar un şef de serviciu are un venit lunar brut de 9.596 de lei. Consilierii juridici din cadrul instituţiei câştigă între 3.841 de lei brut - consilieri juridic, inspector, cu grad profesional asistent şi 6.390 de lei brut - consilier juridic, inspector, cu grad profesional superior.

Silvia Puie este cel mai bine plătit şef de instituţie din Alba Iulia cu un venit de 17.516 lei

ŞI la Direcţia de Sănătate Publică salariile au crescut spectaculos în ultimul an. Astfel, potrivit documentului postat pe site-ul instituţiei, directorul executiv Alexandru Sinea are un salariu de bază (brut) lunar de 14.581 de lei, la care se adaugă un sport de 1.458 lei. Cele două funcţii de director adjunct sunt recompensate cu câte 10.978 lei lunar la care se adaugă un spor de 10%.







Cel mai bine plătit angajat al instituţiei este medicul şef laborator, care, pe lângă salariul de bază de 9.596 lei, mai primeşte şi un spor brut de 85%, respectiv 8.157 lei, ajungând la un venit toal de 17.753 lei.

Medicul şef al laboratorului DSP este, probabil, cel mai bine plătit funcţionar din judeţ. Un medic primar angajat la DSP are un venit de 6.390 lei, iar un medic şef compartiment – 9.175 lei. Un asistent medical principal laborator primeşte 3.565 lei, plus sportul de 85%, în valoare de 3.030 lei. Un chimist principal gradul 5 este încadrat cu 6.390 lei plus un spor de 25%. Un inspector asistent câştigă circa 4.100 de lei, iar un consilier juridic, gradul 5, are venitul de 6.390 lei. Cele mai mici venituri de la DSP sunt ale unui muncitor calificat (2.436 lei) şi ale şoferilor (2.958 lei). Şi aceste funcţii beneficiază de un spor brut de 10%.

Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, are un venit de bază lunar de 16.000 de lei

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, managerul unităţii, ec. Nicoleta Coşarcă are un venit lunar brut de 11.083 de lei. Directorul medical, medicul Dan Crainic are un salariu de bază de 9.819 de lei, la care se adaugă 15 la sută spor cu caracter permanent de condiţii deosebite, plus 1.473 sumă ideală spor condiţii deosebite, plus încă 15 la sută procent spor de tură, rezultând un venit în jur de 14.000 de lei brut lunar. Directorul financiar contabil câştigă 11.000 de lei brut iar directorul de îngrijiri medicale în jur de 9.000 de lei brut lunar. Spre exemplu, un medic primar cardiolog, cu gradaţia 5, are un venit lunar brut, cu tot cu sporuri, de circa 8.300 de lei în timp ce un medic specialist cu gradaţia 2 de la compartimentul cardiologie câştigă în jur de 5.800 de lei brut, un asistent medical principal cu gradaţia 5 în jur de 4.000 de lei brut în timp ce venitul unei infirmiere poate ajunte la 2.700 de lei brut lunar.

La Organismul Intermediar Regional pentru Programul Opreaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru – POSDRU Centru, salariile angajaţilor sunt, de asemenea, foarte mari. Astfel, şeful OIR POSDRU Centru, directorul executiv Alexandra Rus încasează lunar 11.924 de lei brut. Auditorul superior din cadrul OIRPOSDRU Centru cu gradaţie 3 are un venit lunar de 8.727 de lei brut, cei 13 consilieri superiori cu gradaţie 5 – 8.934 de lei, inspector superior cu gradaţie 5 – 8.934 de lei, inspector superior cu gradaţie 5 (1 post) – 9.724 de lei.

Legea respectată pe jumătate la Prefectură, Poliţie şi Jandarmi

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, a decis că respectă legea publicând un tabel cu minimul şi maximul veniturilor salariale nete, achitate personalului în luna iulie. Nici vorbă de veniturile aferente fiecărei funcţii din cadrul aparatului. Personalul contractual angajat al instituţiei câştigă minim 1.099 lei şi maxim 2.099 de lei. Funcţionarii publici angajaţi ai instituţiei pot câştiga până la 3.683 de lei, iar ofiţerii de poliţie până la 5.096 de lei. Potrivit informaţiilor furnizate câştigă minim 1.829 de lei şi maxim 4.651 de lei. Instituţia nu precizează care sunt funcţiile din instituţie şi câţi bani revin fiecăreia.

Prefectul Dănuţ Hălălai cîştigă un venit de bază de 8.740 lei

Situaţia este similară la Instituţia Prefectului Alba, unde cel mai mare venit este al prefectului Dănuţ Hălălai, în cuantum de 8.740 de lei net, mai mare cu peste 3.000 de lei odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Personalul contractual din cadrul instituţiei încasează salarii cuprinse între 1.258 de lei minim şi 3.884 de lei maximul, în timp ce funcţionarii publici cu funcţii de comandă au salarii cuprinse între 3.377 de lei net şi 3.818 dfe lei maxim, iar funcţionarii publici cu funcţii fără comandă încasează lunar venituri cuprinse între minimul de 1.183 de lei şi maximul de 8.740 de lei. Ofiţerii de poliţie din cadrul serviciilor paşapoarte sau permise şi înmatriculări câştigă între 4.697 de lei şi 5.105 de lei pentru funcţii cu comandă şi între 1.634 de lei şi 3.350 de lei pentru funcţii fără comandă. Agenţii de poliţie încasează lunar venituri cuprinse între 1.444 de lei şi 2.770 de lei. Aceeaşi metodă a adoptat-o şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Alba. Informaţiile lipsite de conţinut: venitul minim din instituţie este de 920 de lei, iar maximul poate ajunge la 6.228, în cazul unui ofiţer cu funcţie de comandă.

Directori cu peste 7.000 de lei salariu de bază

Tot ca urmare a publicării veniturilor pe internet, aflăm că inspectorul şef al Inspectoratului Şcolar Alba, Marcela Dărămuş, are un venit lunar de bază de 6.100 de lei, la care se adaugă o gradaţie de merit de 1.425, cu care ajunge la 7.525 de lei. Un inspector şcolar are, la rândul său, un salariu de bază de 4.980 de lei. Există un caz în listă care beneficiază de salariu de merit de 1.195 de lei, la care se adaugă spor pentru doctorat de 720 de lei, ajungând la 6.900 de lei. Tot la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba există sporuri în baza Legii 490/2004, privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. Asta face ca un consilier angajat în cadrul instituţiei să poată ajunge la un total de 6796 de lei: 5000 de lei salariul din grilă şi 1796 de lei, sporuri.

Şeful Inspectoratului Şcolar, Daniela Dărămuş, are un salariu brut de 7.525 lei

La Direcţia pentru Agricultură Alba, suma veniturilor este cuprinsă între 1.958 lei un şofer şi 7.418 lei, cât primeşte directorul executiv Gheorghe Lazea. Directorul executiv adjunct al instituţiei are un salariu total brut de 7.080 lei, iar un şef serviciu – 6.508 lei. Un consilier cu gradaţia 5 are un venit total de 5.411 lei, iar un auditor primeşte 3.524 lei. Un consilier cu gradaţia 3 are un venit apropiat de la şoferului, rspectiv 1.979 lei. Sumele includ şi sporul de ”condiţii vătămătoare” de 10% din salariul de bază.

La Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba lista publicată pe internet începe cu funcţia de director executiv adjunct, gradaţia 4, remunerată cu 9.924 de lei brut, urmată de şef serviciu, gradaţia 5 – 9.754 de lei brut la care se adaugă spor de doctorat în valoare de 725 de lei, încă un şef serviciu cu gradaţia 5 – 9.754 de lei brut şi şef birou gradaţia 4 – 8.571 de lei lunar brut. Un auditor superior din cadrul DSV e plătit cu 7.505 lei brut, un consilier superior – 7.540 de lei brut, un consilier asistent – 3.988 de lei, un medic veterinar cu gradaţia 5 are un venit de 6.363 de lei brut iar un inginer cu gradaţia 5 – 5.321 de lei brut, un chimit câştigă 3.751 de lei brut şi un asistent veterinar – 2.854 de lei brut.

Salarii mai mici la instituţiile din Ministerul Muncii

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cel mai mare salariu de bază lunar îl are Inspectorul şef Gheorghe Fiţ - 6.551 lei. Inspectorul şef adjunct cu gradaţia 5 primeşte 5.935 lei, iar adjunctul cu gradaţia 3 este remunerat cu un salariu de bază de de 5.674 lei. Persoana care ocupă funcţia de Şef serviciu are salariul de 5.075 lei. Veniturile pentru funcţiile publice de execuţie variază între 1.969 lei un inspector de muncă asistent (gradaţia 5) şi 4.458 lei - auditor. Un inspector superior (gradaţia 4) are 3.963 de lei, iar un inspector de muncă cu aceeaşi gradaţie primeşte 3.748 lei.

La Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba (AJPIS) salariile nu au explodat după intrarea în vigoare a noii legi însă au cunoscut uşoare creşteri. Astfel, cel mai mare venit din instituţie aparţine directorului Flaviu Cozuc care încasează lunar 6.896 de lei brut. Un şef de serviciu cu grad profesional II şi gradaţia 5 câştigă 5.130 de lei iar un şef de birou cu aceeaşi gradaşie – 4.381 de lei brut. Un consilier juridic superior cu gradaţia 4 are un salariu de 3.676 de lei brut în timp ce un consilieri juridic asistent cu gradaţia 1 încasează doar 1.760 de lei brut. Un consilier superior cu gradaţia 5 are un venit de 4.468 de lei brut iar un referent de specialitate cu gradaţie 5 – 3.083 de lei brut. În cadrul instituţiei se acordă doar sporul de control financiar preventiv, fără alte sporuri, vouchere de vacanţă, indemnizaţie de hrană sau alte drepturi în bani.

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba (AJOFM) aparţine directorului executiv Andrea Katona – 6.738 de lei din care 1.421 de lei reprezintă indemnizaţie de conducere. Directorul executiv adjunct încasează 5.739 de lei. Cel mai mic venit din instituţie aparţine unui inspector cu grad profesional de asistent – 1.991 de lei. Un şef de serviciu, grad II, gradaţie 5 are un venit lunar de 4.837 de lei iar un şef de birou, grad II, gradaţie 4 – 4.380 de lei. Veniturile din AJOFM nu sunt mici dar nici foarte mari, majoritatea cifrându-se în jurul a 3.000 de lei. Legea prevede că şefii instituţiilor care nu publică veniturile de bază pe site pot fi amendaţi de ITM cu sume cuprinse între 5.000 de lei şi 10.000 de lei.