FOTO VIDEO Moartea unui tânăr de 31 de ani din Sebeş pe o autostradă din Germania. Călin Găldean era şofer la o firmă de transport marfă

Tânărul şofer a fost rănit grav şi a decedat la spitalul din Hagen.Accidentul a avut loc luni, pe o autostradă din Germania. Călin Găldean, în vârstă de 31 de ani din Sebeş, conducea o autoutilitară, fiind angajat la o firmă de transport din Blaj.

Acesta transporta preparate din carne când a intrat cu autovehicul în plin, în spatele unei macarale mobile. Şoferul a rămas blocat în vehicul şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.

Medicii de pe echipajul de urgenţă s-au luptat pentru viaţa tânărului, acesta fiind stabilizat şi transportat la un spital din Hagen. Din păcate, Călin Găldean a decdat la spital din cauza rănilor grave.

Prietenii acestuia au lăsat zeci de mesaje pe pagina de socializare Facebook:

„Călin Galdean, un copil cu o inima uriasa, un suflet frumos, am avut placerea sa ma consideri fratele tau mai mare, sa imi ceri sfatul pentru absolut orice, sa imi spui tot ce te durea, sa imi destainui visele tale, sa imi descrii oamenii dragi tie, si erau atat de multi. Aseara , imi vine atat de greu acum, am ras atat de mult, erai in stare sa faci si cel mai trist om de pe lumea asta sa rada…..ai tinut secreta prietenia ta cu mine pentru a evita barfele. Acum, nu imi ramane decat sa iti multumesc pentru fiecare zambet pe care m-i l-ai provocat atunci cand eram suparat. Iti multumesc ca m-ai considerat fratele tau si simt un gol atat de mare acum…… Dumnezeu sa aiba grija de tine si de cei pe care eu stiu ca ii iubeai enorm si care acum raman fara sprijinul tau!”

„Drum bun spre ceruri prieten drag Calin Galdean, Dumnezeu sa te odihnească în pace Jane”

„Ieri ai plecat in ultima ta cursă, cursă fara retur …cursă spre lumea celor drepti …

DOAMNE IARTA-L

Condoleanţe indureratei familii, Dumnezeu sa va dea putere să treceti peste acest necaz”

„Un coleg spune-a zile trecute că noi, şoferii comunitari suntem precum minerii, ştim când plecăm dar nu şi dacă ne mai întoarcem. Ai fost şi vei rămâne un prieten şi coleg Calin Galdean, odihneşte-te în pace.

”Ai fost un suflet bun si mare pe pamant care a avut puterea sa lupte din greu cu viata asta crunta! Un exemplu pentru noi toti! Acum Dumnezeu a avut nevoie de tine sa veghezi asupra celor dragi. Nu te vom uita niciodata si mereu vei fi in inimine noastre. Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”