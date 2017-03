Excluderea din PSD a celui mai performant primar de comună din ţară, în discuţia conducerii naţionale a partidului

Potrivit preşedintelui PSD Alba, Ioan Dîrzu, excluderea primarului Gheorghe Damian şi a lui Ioan Florea din partid va fi discutată în Comitetului Executiv Naţional. Ultimul cuvânt îl va avea conducerea centrală, conform noului statut al partidului. La aproape trei luni de când PSD Alba a decis să renunţe la Gheorghe Damian şi Ioan Florea, lucrurile nu sunt încă lămurite şi cei doi nu au fost excluşi în mod oficial, deşi Damian ar fi primis decizia în scris.

„Discuţia şi propunerea noastră, a organizaţiei judeţene, este înaintată către Comitetul Executiv Naţional care va lua decizia la momentul în care o consideră necesară. Noi ne menţinem punctul de vedere şi organizaţia şi-a asumat decizia”, spune Ioan Dîrzu. Motivul pentru care cei doi au fost excluşi din PSD rămâne încă incert. Se pare că este vorba de o trădare şi că cei doi ar fi decis schimbarea din funcţie a deputatului Ioan Dîrzu, care ocupă interimar funcţia de preşedinte al organizaţiei.

„După mai multe declaraţii în care s-au tras nişte concluzii, noi am discutat în interiorul partidului toate aspectele şi am spus şi atunci ceea ce vă putem spune şi acum, că organizaţia are nevoie de unitate, de a pune în practică ceea ce decide şi nu avem nevoie de chestiuni care să ducă la duplicitate, la trădare sau la alte aspecte de genul ăsta şi permiteţi-mi să nu intru în mai multe de detalii şi aceste lucruri să rămână în interiorul organizaţiei. Decizia s-a luat în interiorul organizaţiei şi decid să le menţin în interiorul familiei PSD”, a mai declarat Ioan Dîrzu.

Potrivit lui Dîrzu, noul statut al partidului prevede ca astfel de decizii să fie luate de CEXN atunci când este vorba despre persoanele aflate în funcţii de conducere. „O să vedem decizia Comitetului care este forum superior şi decizional. Conform statului PSD, persoanele cu funcţii de conducere în organizaţiile locale sunt confirmate excluderii sau sancţiunilor luate de către Comitetul Executiv Naţional. Eu sunt convins că decizia va fi una corectă, cu argumente şi credem că va fi una conform cu decizia Comitetului Executiv Judeţean”, a mai spus preşedinele PSD Alba.