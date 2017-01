Agricultorii din Alba înlocuiesc culturile tradiţionale cu lavanda şi şi-au făcut asociaţie

Fermierii obţin anual peste 40 de tone de flori, care vor ajunge ulei şi apă de lavandă. Asocierea le-a adus numai avantaje: împreună au amenajat şi un punct de distilare, care îi ajută să obţină uleiul esenţial de lavandă. Spre exemplu, de pe un hectar de teren cultivat cu lavandă s-a obţinut în 2016 de la culturile aflate în anul doi de producţie, aproape 40 de litri de ulei esenţial. Din cel de-al treilea an, când plantaţia va fi în perioada de producţie, agricultorii din Alba vor depăşi 60 de litri de ulei esenţial la hectar, pentru că producţia de floare la hectar ajunge la 2.000 kg. În cel de-al treilea an al culturilor de lavandă producţia de floare se apropie de 3.000 kg la hectar.

Uleiul esenţial depăşeşte 100 de euro litrul

Culturile producătorilor sunt răspândite mai ales în zona oraşelor Aiud şi Ocna Mureş. Claudiu Sas are în acest moment peste 2.500 de mp. Imediat ce culege lavandă o transformă în uleiuri: ”Lavanda mai este denumită şi aurul mov. A fost folosită din antichitate şi în evul mediu, s-a folosit că şi antiinflamator, se mai foloseşte în industria cosmetică. E foarte bine pentru mine că am intrat într-o asociaţie că îmi pot vinde toată marfă”.

Un alt agricultor care a renunţat la vechiul loc de muncă şi s-a dedicat florilor este Adrian Oniga. Acesta a adus seminţele din Franţa, iar în 2015 a înfiinţat cultura. ”M-am îndrăgostit de lavandă cu ajutorul internetului. Am văzut imaginile cu câmpurile din Provence, Franţa. Am adus sămânţa de acolo şi răsadul l-am crescut eu în trei ani de muncă şi studio”, spune Adrian Oniga.

Cei 22 de producători au investit între 1.500 şi 18.000 de lei. Uleiurile de lavandă se vând între 80 şi 150 de euro un litru. Uleiul esenţial este vândut mai ales în străinătate, în Spania, Franţa sau Germania, unde este folosit în fabricarea parfumurilor, a detergenţilor şi a săpunurilor. Lavanda românească se vinde uşor pe piaţa externă, pentru că preţul cerut este mic, iar mâna de lucru este ieftină.

Producţia vândută la export

”Este păcat că fabricile din ţară nu apreciază produsele autohtone şi producătorii locali de lavandă sunt obligaţi să-şi valorifice producţia în străinătate. Spre exemplu, o firmă care produce ceaiuri medicinale oferă pentru 1 kg de flori de lavandă uscate doar 6 lei, în timp ce din 1.000 kg de flori se obţin aproape 25 de litri de ulei de lavandă, iar preţul unui litru de ulei ajunge, pe piaţa din afara ţării, la 100 de euro. Înainte de vânzarea uleiului se fac o serie de analize, iar dacă puritatea lui e ridicată, atunci creşte şi preţul uleiului. În efectuarea analizelor se are în vedere dacă lavanda a fost stropită, dacă s-au utilizat pesticide, fiind verificată totodată şi aciditatea terenului cultivat cu lavandă”, afirmă Radu Călin, preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de Lavandă din Alba (foto dreapta). Viitoarea investiţie a cultivatorilor reuniţi în această asociaţie este un generator de abur, instalaţie necesară pentru îmbunătăţirea timpului de distilare şi pentru creşterea cantităţii de ulei de lavandă.

Ioan Iakob a decis în urmă cu câţiva ani să cultive lavandă în detrimentul unor culturi tradiţionale precum porumbul şi orzoaică. A fost un pariu câştigat în condiţiile în care un hectar de lavandă îi aduce un profit anual de până la 8.000 de euro. “Primul pas în această afacere l-am făcut în anul 2009. La început am avut multe probleme. Era o cultură despre care nu ştiam multe lucruri, dar pe parcurs din practică şi din studiu le-am depăşit. După achiziţionarea terenului am cultivat porumb respectiv orzoaică, însă neavând utilaje am constatat că atât cât învesteam atât şi scoteam. Astfel am hotărât să trec la o cultură perenă”, afirmă agricultorul în vârstă de 55 de ani. Investiţia iniţială a presupus câteva sute de euro pentru materialul săditor şi câteva mii de euro pentru terenul achiziţionat. ”Nu a fost uşor, şi nu mi-a ieşit din prima, nu e că în poveste. Abia a treia încercare a fost cu noroc, după ce am aflat cu adevărat secretele culturii de lavandă“, a spus agricultorul, care deţine 2 hectare de teren cultivat cu această plantă.

Ce este lavanda

Lavanda este cultivată de mii de ani pentru parfumul său deosebit, dar şi pentru proprietăţile sale calmante şi antiseptice. Este un arbust cu o floare foarte frumoasă de diferite culori (albastru, mov, roz, alb), cu parfum mediteranean. Arbuştii de lavandă nu au nevoie de o atenţie deosebită, aşa încât fermierii trebuie doar să aibă grijă ca plantele să primească suficientă apă în perioadele secetoase. Lavanda se poate livra în stare proaspătă, pentru a fi folosită la producerea uleiului sau după uscare în spaţii special amenajate. Planta este folosită şi în medicină. Lavandă, ajută la ameliorarea durerilor de cap, combate depresia, stresul şi are efect de relaxare a sistemului nervos datorită efectului sedativ, prelungeşte calitatea şi durată somnului, fiind ideal persoanelor care adorm greu. (Sursa fotografiilor: Facebook/ Radu Călin, Lavanda Blaj)





