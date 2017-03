Închisoare cu suspendare pentru 52 de fapte de înşelăciune. Credite luate ilegal pentru o firmă, pe numele angajaţilor

Inculpate în acest dosar sunt fostul administrator al societăţii, Maria Ispas şi fostele contabile Livia Damian şi Catrina Rauh. Acestea au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud sub acuzaţiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune, respectiv înşelăciune în forma participaţiei improprii. Toate cele trei inculpate au scăpat de acuzaţia de fals în înscrisuri sub semnătură privată datorită prescrierii faptei.





Cele trei reprezentante ale firmei din Mirăslău au contractat ilegal în numele a peste 50 de angajaţi credite de la fosta bancă Romexterra, în prezent Patria Bank, folosind banii în interesul societăţii. La un moment dat nu au mai fost plătite ratele, astfel încât angajaţii s-au văzut nevoiţi să achite ei credite pe care nu le-au luat niciodată. Faptele au avut loc în perioada 2006 - 2007.





Maria Ispas a fost condamnată pentru 52 de acte materiale de participaţie imporprie la înşelăciune. Pentru fiecare acuzaţie, Judecătoria Aiud a aplicat pedeapsa de 2 ani de închisoare, rezultând un total de 104 ani de închisoare. Instanţa a contopit toate pedepsele şi a aplicat una singură de 2 ani, pe care a mărit-o cu 1 an, rezultând condamnarea finală de 3 ani de închisoare. Judecătorul a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani.





Livia Damian a primit o condamnare de 2 ani de închisoare pentru o faptă de înşelăciune şi 51 de condamnări de câte 1 an de închisoare pentru participaţie improprie la înşelăciune. Totalul rezultat este de 53 de ani de închisoare. Prin contopire şi majorare, instanţa a decis pedeapsa finală de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani.





A treia inculpată, Catrina Rauh, a fost condamnată la o pedeapsă de 2 ani pentru înşelăciune şi alte 38 de pedepse de 1 an de închisoare pentru participaţie improprie la această infracţiune, rezultând, în total, 40 de ani de închisoare. Condamnarea finală este de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 5 ani. Decizia a fost pronunţată la Judecătoria Aiud în 3 martie 2017 şi poate fi atacată la Curtea de Apel. Instanţa a mai dispus anularea celor 52 de adeverinţe de salariu emise în fals pe numele foştilor angajaţi. Pentru fiecare angajat, inculpatele au contractat câte un credit în valoare de 40.000 de lei.





Dosarul a fost trimis, iniţial, în judecată de procurori DNA. Au fost inculpate şi patru angajate ale fostei bănci Romexterra care au fost acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave. Prejudiciul calculat iniţial era de peste 2 milioane de lei. După resturirea cauzei la DNA, dosarul a fost transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, în condiţiile în care, în 2013, cauzele de înşelăciune cu prejudiciu mai mic de 1 milion de euro au fost scoase din competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Noul dosar a fost retrimis în instanţă în ianuarie 2015, fără angajatele de la bancă.





Cele trei femei au mai fost condamnate tot la pedepse cu suspendare şi la plata sumei de 65.000 de lei într-un dosar similar în care părţi civile sunt Banca Comercială Română şi Raiffeisen Bank. În această cauză urmează să fie pronunţată sentinţa definitivă la Curtea de Apel.