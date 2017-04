137 de incendii în Alba în 3 luni şi o amendă. Prefectul Dănuţ Hălălai: ”Avem un singur prins, suntem de toată minunea”

Numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi pădure a crescut cu 652% în primul trimestru din 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă s-a aplicat o singură amendă, în cuantum de 2.500 de lei, iar preoţii sunt rugaţi să transmită măsuri preventive credincioşilor. pompierii au participat la stingerea a 137 de incendii, faţă de 21 în 2016. 31 de incendii au avut loc doar în weekendul 1-2 aprilie 2016, dintre care cel mai grav a fost cel de la Poşaga unde a ars o suprafaţă de 15 hectare de vegetaţie.

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, colonelul Cornel Oprişa, a declarat, miercuri, în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, că s-a aplicat o singură amendă, în vreme ce prefectul judeţului Alba, Dănuţ Hălălai, a replicat că ”suntem de toată minunea” pentru că ”avem un singur prins, un bătrân”.

”S-a aplicat şi o amendă contravenţională în cuantum de 2.500 de lei la Mirăslău – Decea. A intrat într-o zonă protejată şi, cu sprijinul celor de la poliţie, am identificat făptuitorul, o persoană în vârstă. Noi de-a lungul timpului am mai dat avertismente şi am tot instruit cetăţenii şi vom continua, la fel, şi în trimestrul doi, avem în atenţie acest lucru, inclusiv o convocare cu cultul ortodox săptămâna viitoare şi inclusiv în bisericii, ceea ce am făcut în alţi ani, rugăm preoţii să le transmită măsurile preventive şi pe această linie”, a declarat colonelul Cornel Oprişa.

Prefectul judeţului Alba a recomandat aplicarea mai multor amenzi şi prinderea făptuitorilor. ”Faceţi o popularizare în mass-media în aşa fel încât oamenii să ştie la ce sancţiuni se expun. Totodată domnul comandant al Poliţiei, am o rugăminte, să puneţi şefii de post din structura dumneavoastră să amendeze şi să conlucreze cu ISU în aşa fel încât noi trebuie să-i şi prindem. Nu se poate, fenomenul acesta, pe lângă faptul că el consumă foarte multe resurse financiare, umane şi folosim oamenii într-un loc în care poate am avea nevoie în altă parte. Vă rog să conlucraţi în aşa fel încât că găsim şi făptuitorii. N-am prins pe niciunul. Avem un singur prins, un bătrân, suntem de toată minunea. Eu cred că noi suntem de toată minunea, la momentul acesta este ruşinos. Garda de Mediu, sunteţi instituţiile statului. Rugămintea mea, aplicaţi sancţiuni şi popularizaţi-le. Nu se poate o creştere de 600%”, a spus prefectul Dănuţ Hălălai.

Şeful ISU Alba a adăugat că numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi pădure din primul trimestru a crescut cu 652% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. ”În cele patru zile au ars 142,15 hectare de vegetaţie uscată, 223,8 hectare literă de pădure şi 0,5 hectare coronament de răşinoase, iar pentru stingerea acestora s-a intervenit în total cu 438 de persoane şi 66 de mijloace de la ISU Alba, ISU Cluj, IPJ Alba, IJJ Alba, SVSU, lucrători silvici şi cetăţeni”, a mai declarat şeful ISU Alba.