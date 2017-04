12 motive pentru care orice turist ar trebui să viziteze Bulgaria, cea mai ieftină ţară din Europa: „Dacă ar exista Raiul pe Pământ, aici ar fi“

Bulgaria i-a cucerit pe jurnaliştii de travel de la „The Telegraph“ nu doar datorită preţurilor mici şi a plajelor cu nisip de aur, ci şi prin munţii săi încântători şi istoria bogată.

Drept urmare, publicaţia britanică a întocmit o listă cu 12 motive pentru care orice turist ar trebui să viziteze Bulgaria anul acesta.

Plaje mai mult decât însorite

Sunny Beach, una dintre cele mai populare staţiuni din Marea Neagră, a fost desemnată cea mai ieftintă plajă din Europa pentru al patrulea an la rând. Cu o ofertă generoasă, inclusiv o masă pentru două persoane cu trei feluri de mâncare şi o sticlă de vin, toate la doar 19,53 de euro, Sunny Beach a surclasat şi Algarve. „Sunny Beach este un loc ieftin şi vesel, cu nişte construcţii spectaculoase din vremea comunistă“, a declarat jurnalistul britanic Adrian Bridge, după ce a vizitat Varna, situată la nord de Sunny Beach. „Aici sunt câteva cafenele şi restaurante drăguţe, am băut câteva beri (1,30 de lire pentru două persoane) şi am comandat peşte proaspăt din Marea Neagră.“

Oraşe drăguţe de coasă

Aproximativ o treime din coasta de 378 de kilometri a Mării Negre din Bulgaria este formată din plaje cu nisip de aur. De-a lungul acesteia, puteţi face câteva excursii fermecătoare, de exemplu, la Nessebar, supranumită „Perla Mării Negre“, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Munţi surprinzători de încântători

Frumuseţea Bulgariei nu constă doar în plaje, având în vedere că dispune de nişte peisaje montane pitoreşti. Munţii Rila, printre cei mai înalţi ai Bulgariei, pun la dispoziţia turiştilor trasee dintre cele mai tentante. Numele său tracic înseamnă „munte bine udat“, ceea ce explică de ce este căptuşit cu lacuri strălucitoare.

Aproape Rai pe Pământ

Muntele Musala are cel mai înalt vârf – 2.925 metri. „OK, Raiul nu este un loc pe pământ, dar dacă ar fi, într-un mod rezonabil ai putea să-l plasezi la aproximativ 65 de kilometri la sud de Sofia, pentru că vârful Musala este la fel de aproape de adăpostul îngerilor, aşa cum îl veţi găsi şi între Alpi şi Caucaz“, scria anul trecut expertul în travel Paul Bloomfield.

Parcul Naţional Pirin

Protejat de UNESCO, Pirin este un „Mecca“ al drumeţiilor.

Peste 120 de mănăstiri

Una dintre cele mai populare este Mănăstirea Rila, care se află în munţii Rila. Înfiinţată în secolul X, situl protejat de UNESCO a fost mistuit de flăcări la începutul secolului al XIX-lea, după care a fost reconstruit, iar acum reprezintă „o operă de artă al geniului creativ al poporului bulgar“, după cum afirmă reprezentanţii UNESCO.

FOTO Instagram senecabarcelona

Relicve ale trecutului comunist

Bulgaria, ca fostă membră a Blocului de Est, se mândreşte, de asemenea, cu o doză sănătoasă de arhitectură stalinistă, notează The Telegraph. Sofia, capitala naţiunii, găzduieşte Largo, un ansamblu glorios de trei clădiri socialiste, a căror construcţie a debutat în 1951 şi a fost finalizată şase ani mai târziu. O statuie a lui Vladimir Lenin a fost înlocuită în 2000 cu una a Sfintei Sofia.

Picturi murale remarcabile

Un alt punct de atracţie este casa monument istoric a Partidului Comunist Bulgar, construită pe vârful Buzludzha, din Munţii Balcani Centrali. Inaugurat în 1981, interiorul clădirii oferă o privelişte ce nu merită a fi ratată pentru nimic în lume.

Catedrale uimitoare

Dincolo de brutalitatea epocii comuniste, au rămas cupolele impozante ale catedralei Sf. Aleksander Nevsky din Sofia. Clădirea este una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din lume, a doua ca mărime pe Penisula Balcanică şi poate găzdui 10.000 de persoane. O coastă a Sfântului Alexandru este expusă într-o cutie din stânga altarului.

FOTO Instragram time_lord_uk

Istoria bogată

După cum reiese din cele două amfiteatre romane importante, Bulgaria are un trecut roman (post-tracic şi persan). Teatrul de la Plovdiv, construit în secolul al II-lea, este unul dintre cele mai bine conservate din lume şi încă este folosit pentru spectacole, având o capacitate de până la 3.500 de locuri.

Mâncare sănătoasă şi gustoasă

Locuitorii se bucură de peşte proaspăt, în special din Marea Neagră, tocană de legume şi diferite tipuri de pâine tradiţională, cum ar fi pogacha sau kravai. Băutura tradiţională este raika (rachiul bulgăresc), obţinută din struguri, cireşe, prune, mere sau piersici fermentate.

Pârtiile de schi

Bulgaria găzduieşte, de asemenea, unele dintre cele mai frumoase şi mai ieftine staţiuni de schi din Europa de Est. Bansko este cea mai populară. „Bansko este un oraş vechi, aşezat într-o vale în pitorescul Parc Naţional Pirin, care a fost catapultat în secolul XXI prin instalarea de ascnesoare moderne pe versanţii săi şi construirea a numeroase locuinţe noi, multe în apropierea bazei de acces la telegondole“, spune jurnalistul Chris Gill.