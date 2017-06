Nu consuma papaia dacă ai una dintre aceste boli!

100 de grame de fruct au aproximativ 43 de calorii. Papaia este o sursă importantă de vitamina C (75% din necesarul zilnic de vitamina C) şi acid folic (10%). Fructul copt este consumat de obicei fără pieliţă şi seminţe, iar cel verde poate fi mâncat fiert sau folosit în curry ori salate. În plus, papaia este sursă bogată de antioxidanţi şi alţi nutrimenţi esenţiali. Însă, nu este recomandat anumitor persoane.

Femeilor însărcinate

Ele nu trebuie să consume în exces papaia, mai ales fructele necoapte, deoarece ar putea provoca avort. Coaja fructului conţine latex în cantitate mare, care este cunoscut pentru faptul că are capcitatea de a declanşa contracţii uterine, care ar putea duce la avort spontan.

Evită să mănânci papaia dacă ai:

Probleme respiratorii

Papaia conţine o enzimă numită papaină, care este un alergen puternic şi, prin urmare, ar putea agrava tulburările respitorii. În plus, dacă suferi de astm, este recomandat să eviţi consumul acestui fruct delicios.

