Cum arată o casă Lem's atunci când toată mobila o găseşti redusă cu până la 50%

Aşa cum ne-a obişnuit de atâţia ani, în fiecare sezon, Lem’s vine cu reduceri la mobilă şi nu orice fel de mobilă, ci la mobila care înfrumuseţează casele românilor. În această primăvară invitaţia este de a crea în casă o atmosferă primitoare şi frumoasă, iar până pe 1 mai la Lem’s găsiţi reduceri de până la 50% la toate produsele!

Haideţi să facem un mic tur al ofertelor Lem’s şi să vedem doar câteva dintre reducerile pe care le găsim în magazine!

Să începem cu holul. Oricât de mic ar fi, întotdeauna îşi face loc modulul Domino L85 cm cu fronturi wenge şi profil cappuccino care are mult loc pentru pantofi (are un pantofar cu trei compartimente!), o garderobă cu oglindă în care să ne potrivim bine pălăria când ieşim din casă, un cuier şi o minicomodă. Ştiţi cât costă toate? Numai 843 de lei!

Mergem mai departe în bucătărie. Veşti bune: şi aici am găsit preţuri incredibile! Bucătăria Domino AVANTAJ L 200 este lucrată fin şi îşi face cu uşurinţă loc chiar şi într-un spaţiu mai mic. Având placajele din stejar pastel şi stejar wenge, aceasta este şi foarte încăpătoare: conţine un modul cu sertare, un modul suspendat cu uşi şi unul cu vitrină. Ei bine, poate fi cumpărată cu numai 898 de lei!

După toată treaba pe care urmează să o facem în bucătărie, avem nevoie de un pic de relaxare, întinşi pe spate, cu ochii închişi sau citind câteva rânduri. Noi am făcut-o virtual pe frumoasa canapea crem, modulară Lem’s. Canapeaua are o eleganţă deosebită şi este foarte primitoare. Mai mult, are integrată şi o ladă de depozitare a păturilor şi cearşafurilor. Şi de această dată avem noroc! Canapeaua din piele crem poate fi cumpărată pe durata promoţiei cu o reducere de aproape 2500 lei!





Ne relaxăm, ne relaxăm, dar nu prea mult, pentru că mergem mai departe, să vedem unde se serveşte masa! Am fost plăcut suprinşi de masa Zeppelin cu blat super lucios, negru, extrem elegantă şi cu dimensiuni discrete, uşor integrabile în spaţiile mici. La pachet cu cele patru scaune Concord cappucino, masa poate fi cumpărată cu numai 1.500 de lei!





Desigur, şi pentru dormitoare găsim reduceri foarte bune! Un exemplu este dormitorul Domino. Poate fi cumpărat cu o reducere de peste 750 de lei! Cu spaţiu de depozitare mare şi un design modern, dormitorul este format dintr-un pat cu sertar lateral, un şifonier cu două uşi şi o noptieră cu sertar.

Nici la gama cu dormitoare de lux nu stăm mai rău la capitolul reduceri! Dormitorul Zeppelin cuprinde un pat cu tăblia din perne, un şifonier cu uşi glisante şi o oglindă mare, desprins parcă din filmele de la Hollywood. Ei bine, pe durata promoţiei poate fi cumpărat cu o reducere de peste 1.700 de lei!





Aţi văzut pozele, aţi văzut generozitatea reducerilor, acum aruncaţi o privire pe site-ul Lem’s să vedeţi şi celelelate produse, apoi haideţi la test în orice magazin Lem’s din ţară până pe 1 mai inclusiv!