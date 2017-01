Activităţi care te pot face mai deştept: „Noile căi neuronale fac creierul să funcţioneze mai repede şi mai bine“

Pentru o lungă perioadă de timp s-a crezut că oamenii se nasc cu un anumit nivel de inteligenţă şi că nu pot face altceva decât să îşi accepte potenţialul. Mai nou, oamenii de ştiinţă au demonstrat că putem creşte potenţialul creierului prin adoptarea anumitor hobby-uri şi activităţi specifice, scrie inspireactachieve.com. Prin învăţarea unor noi abilităţi, creierul creează căi neuronale care îl fac să funcţioneze mai repede şi mai bine.

Învaţă să cânţi la un instrument muzical

Cântatul la un instrument muzical stimulează creativitatea, abilităţile analitice, limbajul, nivelul de inteligenţă matematică, abilităţile motorii fine şi multe altele. Mai mult, cântatul la un instrument muzical îmbunătăţeşte memoria şi funcţiile creierului indiferent de vârstă.

Citeşte

Beneficiile cititului sunt eficiente indiferent dacă preferi „Harry Potter“ sau ultimul numar al Wall Street Journal. Lectura reduce stresul, ceea ce te face să te simti mai bine, crescând toate cele trei tipuri de inteligenţă - cristalizată, fluidă şi emoţională. În plus, lectura ajută la rezolvarea mai uşoară a problemelor, punând diferite piese împreună şi ajutându-te să interpretezi mai uşor ce se întâmplă în jur.

Fă sport în mod regulat

Exerciţiile fizice regulate sunt mult mai eficiente decât lucratul din greu la sală atunci când ne aducem aminte. Atunci când exersăm în mod regulat, celulele sunt inundate cu BDNF, o proteină care ajuta memoria, sistemul de învăţare, concentrare şi înţelegere. Acest lucru este adesea menţionat în manualele de specialitate drept „acuitaţe mentală“.

Învaţă o limbă străină

Acesta este unul dintre cele mai bune hobby-uri pe care le puteţi adopta. Această activitate permite creierului să funcţioneze mai bine, oricât de solicitante ar fi sarcinile pe care le are de rezolvat. Dezvoltă aptitudini tipice executive, cum ar fi planificarea şi rezolvarea problemelor.

Testează-ţi nivelul de învăţare cumulativă

În şcoală sau facultate, mulţi tineri obişnuiesc să lase învăţatul pe ultima sută de metri, dându-şi seama după examene că au uitat mare parte din informaţie. Unul dintre motivele pentru care studierea unei limbi străine ne face mai inteligenţi este că se realizează prin învăţarea cumulativă. Avem nevoie să ne reamintim în mod periodic cuvintele şi regulile de gramatică.

Activează-ţi funcţiile creierului prin diferite jocuri şi puzzle-uri

Sudoku, puzzle-uri, ghicitori, jocuri de masă, jocuri video, jocuri de cărţi şi alte activităţi similare pot creşte neuroplasticitatea, care determină o mare varietate de modificări ale căilor neuronale şi ale sinapselor, acestea reprezentând capacitatea creierului de a se reorganiza. Trebuie menţionat şi faptul că persoanele cu un nivel al neurplasticităţii ridicat sunt mai puţin predispuse la anxietate şi depresie, pe lângă faptul că învaţă mai repede şi au un nivel de memorare mult mai bun.

Meditează

În 1992, Dalai Lama l-a invitat pe omul de ştiinţă Richard Davidson să studieze undele cerebrale în timpul meditaţiei pentru a afla dacă se înregistrează modificări specifice ale creierului. Se pare că, atunci când Dalai Lama şi ceilalţi călugări au început să mediteze şi să se concentreze asupra compasiunii, undele cerebrale au arătat o stare de spirit profundă. Rezultatele cercetării complete au fost publicate în „Proceedings of the National Academy of Sciences“ în 2004 şi apoi în Wall Street Journal, unde a primit o mare atenţie. Studiul a constatat că putem controla propriile unde cerebrale.