Top 10 cele mai vârstnice mame din lume şi poveştile lor: pe ce loc se află românca Adriana Iliescu FOTO

Cu riscuri crescute pentru sănătate, dezaprobarea familiei şi a prietenilor şi problema efectivă a posibilităţii de concepere, să ai un copil mai târziu în viaţă nu este o provocare mică. Apoi, mai există şi chestiunea eticii - mulţi oameni se întreabă dacă este corect din punct de vedere moral să dai naştere unui copil într-o lume din care nu vei mai face parte pentru mult timp.

În ciuda tuturor acestor lucruri, aşa cum demonstrează aceste povestiri incredibile, există încă femei care pot merge departe pentru a avea un copil, indiferent de vârstă, iar rezultatele pot fi şocante, înduioşătoare şi chiar tragice, arată membrity.com

1. Daljinder Kaur (aprox. 72 de ani)

Când indianca Daljinder Kaur a născut un băieţel în 2016, ea a devenit cea mai vârstnică mamă din lume. Deşi femeia nu este sigură în privinţa datei sale exacte de naştere, ea le-a spus doctorilor că este cu aproximativ şapte ani mai tânără decât soţul ei, care avea 79 de ani. Cuplul era căsătorit de 46 de ani, dar nu a putut concepe un copil în mod natural în acea perioadă. Prin urmare, ei au luat decizia controversată să apeleze la FIV, folosind ovulele unei donatoare anonime la Centrul Naţional de Fertilitate din statul Haryana, care este specializat în ajutorarea femeilor care au trecut deja prin menopauză.

Daljinder Kaur a spus despre naştere: „Toată lumea mi-a cerut să adopt un copil, dar nu am vrut niciodată. Acum am propriul meu copil. Îl vom creşte şi îi vom oferi o educaţie adecvată. Am avut încredere în Atotputernic că voi avea propriul meu copil, iar Waheguru (Dumnezeu) mi-a răspuns la rugăciuni“.

2. Omkari Panwar (70 de ani)

Omari Panwar avea deja două fiice atunci când ea a decis să facă FIV la vârsta de 60 de ani. În ciuda faptului că avea cinci nepoţi, ea şi soţul ei îşi doreau cu disperare ca un fiu să preia proprietatea familiei. Dorinţa lor a devenit realitate în 2008, când, la vârsta de 70 de ani, Omari a dat naştere unor gemeni - un băiat şi o fetiţă care cântăreau doar 900 de grame fiecare. Cuplul şi-a folosit economiile şi, totodată, a făcut un împrumut bancar pentru urmarea tratamentul FIV.

Mama încântată a spus la acea vreme: „Acest băiat şi această fată sunt cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru noi“.

Soţul ei, Charam Singh, a adăugat: „Dorinţa de a avea un băiat a existat întotdeauna, dar Dumnezeu nu ne-a binecuvântat cu un copil de sex masculin. Acum, îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu, care a răspuns rugăciunilor noastre“.



3. Rajo Devi Lohan (69 de ani) Rajo Devi Lohan a stabilit un nou record pentru cea mai vârstică mama din lume, când a născut-o pe fiica ei Naveen în satul Hissar din India, în 2008. Avea vârsta de 69 de ani când a devenit mamă pentru prima dată, în urma tratamentului fertilizare in vitro (FIV) şi, ca rezultat al vârstei sale înaintate, a fost la un pas de moarte din cauza complicaţiilor de după naştere. Rajo locuieşte împreună cu soţul ei, Ballo, şi cea de-a doua (şi mai tânără) soţie, Umi. Ea a spus în 2012: „Singurul motiv pentru care sunt încă în viaţă în ciuda bolii mele este Naveen. Ea este un dar de la Dumnezeu pentru mine şi până când o voi vedea căsători, nu-mi pot permite să mor. „O voi mărita când va împlini 15 ani, dar până atunci nu pot muri. Naveen nu trebuie să-şi facă griji pentru viitorul ei, o are pe cealaltă mamă, Umi, unchii, rudele şi pe tatăl ei care să aibă grijă de ea.“



4. Adriana Iliescu (66 de ani)

Când craioveanca Adriana Iliescu, în vârstă de 66 de ani, a rămas însărcinată în 2005, decizia ei de a avea un copil a fost catalogată drept „grotescă“, „îngrozitoare“ şi „un act de egoism“ de către grupurile religioase şi etice. Ea a rămas până în decembrie 2006 cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naştere unui copill.

Lectorul universitar român nu a putut să conceapă un copil în mod natural şi s-a supus unui tratament de fertilitate timp de nouă ani înainte să rămână, în sfârşit, însărcinată cu tripleţi. Din păcate, doi dintre fetuşi au murit în pântece, iar fiica ei Eliza s-a născut mai devreme, cântărind doar 1,3 kilograme, şi a trebuit să fie ţinută la terapie intensivă. Din fericire, micuţa s-a recuperat şi a crescut sănătoasă. Adriana a vorbit despre decizia ei de a rămâne gravidă atât de târziu în viaţă: „Eliza este energică şi amuzantă - un copil foarte fericit. Ea este totul pentru mine şi nimic altceva nu contează. Copilul este al meu şi asta e tot ce contează, dar din punct de vedere medical nu este imposibil să am un alt copil. Nu fumez şi nu beau. Dacă trăiesc cât au trăit părinţii mei, Eliza va avea 20 de ani când voi muri. Cred că mai am multe să-i ofer.“

Eliza are acum 13 ani, iar mama ei a atins vârsta de 79 de ani.





5. Maria del Carmen Bousada de Lara (66 de ani)

Maria del Carmen Bousada de Lara a fost cea mai în vârstă mamă din lume când a născut băieţi gemeni în 2006, la vârsta de 66 de ani. Vânzătoare de profesie, femeia a călătorit din Spania în SUA pentru a urma tratamentul de fertilizare in vitro, recunoscând mai târziu că a minţit în legătură cu vârsta ei pentru a fi eligibilă pentru tratamentul de 35.000 de dolari. De asemenea, ea nu şi-a informat familia cu privire la decizia ei de a se supune procedurii.

Cu toate acestea, lucrurile au avut o întorsătură tristă, deoarece Maria a fost diagnosticată cu cancer la scurt timp după naştere, iar în mai puţin de trei ani, în 2009, ea a cedat bolii. Femeia a spus anterior că speră să trăiască cât propria mamă - care a murit la vârsta de 101 de ani - pentru a-şi vedea băieţii crescând. Cei doi fii, Christian şi Pau, sunt crescuţi de alţi membri ai familiei.





6. Elizabeth Adeney (66 de ani)

La 66 de ani, proprietara unei fabrici şi femeie de afaceri de succes Elizabeth Adeney este cea mai vârstnică mamă din Marea Britanie. Ea a rămas însărcinată în 2009, după ani de încercări nereuşite prin FIV. A trebuit să călătorească în Ucraina pentru a se supune unei alte runde a tratamentului de 15.000 de dolari din cauza vârstei sale, deoarece clinicile din Marea Britanie nu tratează femeile de peste 50 de ani.

Fiul ei s-a născut prin cezariană la Spitalul Addenbrooke din Cambridge, cântărind aproximativ 2 kilograme. În ciuda criticilor legate de naştere, Elizabeth a apărat decizia de a rămâne însărcinată, spunând în acel moment: „Nu mă interesează că voi fi cea mai bătrână mamă din ţară. Nu vârsta mea fizică este importantă, ci felul în care mă simt pe interior. Nu trebuie să apăr ceea ce am făcut. Este între mine şi copilul meu, nimeni altcineva.“

7. Harriet Stole (66 de ani) Harriet Stole, din nordul Londrei, a născut un băieţel în 1999 la vârsta de 66 de ani. Cu toate acestea, nu ea trebuia să fie mama copilului - ea a îndeplinit rolul de mama surogat pentru nora ei, care nu putea să aibă copii. Medicii au implantat un ovul fertilizat de la fiul său adult Ross şi soţia lui Lucy în uterul femeii prin fertilizare in vitro, în urma tratamentului postmenopauzal. Din fericire, procedura a fost un succes şi Harriet i-a dat naştere lui Henry Thomas după opt luni de sarcină. Deşi a cântărit doar 1,9 kilograme, copilul nu a avut probleme medicale de atunci.

8. Annegret Raunigk (65 de ani)

Annegret Raunigk din Germania a ţinut paginile ziarelor în 2015, când a născut nu doar unul, ci patru copii, la vârsta de 65 de ani. Ceea ce a făcut povestea şi mai interesantă a fost faptul că proaspăta mamă avea deja 13 copii în total, de vârste cuprinse între 10 şi 44 de ani.

Cvadrupleţii au fost concepuţi prin FIV după ce Annegret a călătorit la Kiev pentru procedură, în ciudat criticilor din partea medicilor care erau nesiguri că trupul ei ar putea suporta efortul de a mai face copii. Din fericire, cei trei băieţi şi o fată au fost toţi sănătoşi, în ciuda faptului că s-au născut la 26 de săptămâni şi au cântărit cât o pungă de zahăr fiecare.

Annegret a spus despre naştere: „Nu este vorba despre egotism şi nu este egoism. Îmi plac copiii - ei mă ţin tânără. Devii mai tolerant odată cu vârsta. N-aş spune niciodată nimănui să facă una sau alta. Sunt supravegheată, consultată, observată. Am fost gata să îi am şi sunt pregătită să îi îngrijesc.“





9. Haya Shahar (65 de ani) Haya Shahar, din Bnei Brak (Israel), încearcase să facă un copil pe cale naturală timpul căsătoriei sale de 46 de ani cu soţul Shmuel, dar de abia la vârsta de 65 de ani a reuşit să dea naştere, prin cezariană, unui băieţel sănătos. Cuplul a apelat la tratamentul FIV, deşi nu este clar dacă au făcut acest lucru în străinătate sau în Israel, unde este ilegal ca femeile cu vârste peste 54 de ani să se supună procedurii. Medicii de la spitalul Kfar Saba, unde s-a născut copilul, au avertizat alte mame vârstnice să nu urmeze aceeaşi cale. Obstetricianul Dr. Tal Biron a declarat pentru postul de la Ierusalim: „Nu recomandăm acest lucru. Este ilegal să se efectueze fertilizarea in vitro pe o femeie de această vârstă şi este periculoasă. Există multe complicaţii posibile. Sarcina este o povară inutilă pentru corpul mamei.“

10. Memnune Tiryaki (64 de ani)

Memnune Tiryaki a devenit cea mai în vârstă mamă din Turcia în 2006, când a născut la vârsta de 64 de ani. Memnune şi soţul ei, Omer Tiryaki, în vârstă de 62 de ani, încercaseră să facă un copil timp de 35 de ani fără succes, înainte de a reuşi să-l convingă pe doctorul lor să le permită să se supună tratamentului FIV. Fiul lor s-a născut, în cele din urmă, cu o greutate normală de 2,7 kilograme.

Omer Teriyaki le-a vorbit reporterilor despre încântarea lui şi a soţiei atunci când au aflat că vor deveni, în sfârşit, părinţi: „Când am văzut în primele teste că era însărcinată, nu ne-a venit să credem. Rudele noastre ne-au spus că nu e o sarcină adevărată, dar nu am renunţat niciodată. În cele din urmă, s-a născut copilul nostru. Eu am ieşit la pensie, aşa că eu şi soţia mea vom creşte împreună copilul.“