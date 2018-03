Nutriţia este esenţială pentru dezvoltarea unui sistem imunitar puternic pentru copii. Ce trebuie să ştie şi să facă părinţii

vitamina C are proprietăţi antioxidante, ajutând la protejarea celulelor de radicalii liberi dăunători din mediu, cum ar fi fumul de ţigară, poluarea din aer şi alţi factori externi. Vitamina C ajută la vindecarea rănilor prin producţia de colagen, dar îmbunătăţeşte şi absorţia de fier din alimente. Per total, vitamina C stimulează sistemul imunitar, fiind esenţială în protejarea organismului copiilor de boli.