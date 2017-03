Stil italian pentru toamnă-iarnă 2017/2018: pălării, mesaje sociale şi diversitate culturală FOTO VIDEO

Prezentarea casei de modă Gucci pentru toamna-iarnă 2017-2018 a fost „cireaşa de pe tort“ în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. În ciuda fapului că reprezentanţii brandului italian de lux ar fi dorit să organizeze defilarea printre ruinele antice de la Acropole, în Atena, dar cererea le-a fost refuzată de ministrul grec al culturii, show-ul a fost un succes.

În final, prezentarea s-a desfăşurat la Gucci Hub, sub titulatura „Grădina Alchimistului: un laborator anti-modernitate“, idee subliniată de plasarea unei piramide din plexiglas chiar în centrul locaţiei. Directorul creativ Alessandro Michele a trimis pe catwalk nu mai puţin de 96 de ţinute, mult dintre ele iscripţionate cu mesaje de tipul „Common sense is not common“ (n.r.- „Bunul-simţ nu este deloc un lucru comun“).

„Încerc să-mi urmez propriile reguli atunci când creez, nu regulile modei“, a dezvăluit designerul Alessandro Michele pentru revista „Vogue“. Iar colecţia sa a susţinut din plin această regulă după care se ghidează în munca de creaţie.

Ţinutele au fost tratate ca adevărate piese de expoziţie, fiecare având pregătită în culise o boxă din plastic decorată, pentru pantofi, genţi şi bijuterii. Pe laterale cutiilor, artistul Coco Capitán a inscripţionat mesaje ca „Ce vom face cu viitorul care se desfăşoară înainte?“. Michele a explicat rostul mesajelor subliniind că ar trebui „să nu lăsăm lumea să înainteze atât de repede. Dacă nu facem asta, înseamnă că nu reflectăm, iar în aceste vremuri este nevoie să reflectăm mai mult“, a punctat acesta.

Elemente asiatice şi tribale

Sursele de inspiraţie la care apelează designerul italian au fost, ca de obicei, obsesia sa pentru grădinile englezeşti ale conacelor de la ţară, picturile din perioada Renaşterii şi sculpturile clasice. Fiecare haină creată a părut că deschide o uşă către o anumită perioadă a istoriei. S-au remarcat broderiile şi printurile inspirate de natură, cele florale în mod special, alături de fluturi şi molii imprimate pe genţi şi pulovere, dar şi mixurile de materiale. În mod bizar, Alessandro Michele a ales ca o colecţie atât de vie, care a dus cu gândul la un omagiu adus naturii, să fie prezentată în interior şi nu în aer liber, modelele traversând un tub din plexiglas transparent, colorat de lumini, ca simbol al unui laborator în care a fost creată întreaga colecţie, cu Michele în rolul savantului „nebun“.

Prezentarea a părut o etalare a unui trib Gucci, mai ales că modelele au purtat accesorii montate în nas, similare cu cele regăsite în cultura tribală. Colecţia imaginată de Alessando Michele a fost una suprarealistă, cu simboluri oculte. Nu au lipsit trimiterile către arta chineză şi japoneză a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, transpusă în materialele şi imprimeurile folosite. De asemenea, s-au remarcat şi influenţele anilor ’70 şi ’80, în croiala rochiilor lungi de seară. În mod cert, pălăriile sunt o tendinţă clară pentu următorul sezon, acestea fiind prezente într-o multitudine de modele la Gucci, dar şi la Alberta Feretti, Giorgio Armani şi Fausto Puglisi, unde au dominat modelele realizate din fetru negru, cu boruri mici, medii şi mari.

Ţinute cu aer regal pentru mileniali

Colecţia Dolce&Gabbana s-a adresat milenialilor, generaţia tinerilor născuţi în perioada anilor ’80 şi ’90, cunoscută şi sub denumirea de generaţia Y, iar acest lucru s-a reflectat în alegerea modelelor care au prezentat colecţia, selectate din rândul vedetelor social media, influencerilor şi a copiilor persoanelor publice. Printre aceştia s-au numărat Aimee Song, cântăreaţa Madison Beer, şi copii-vedetă precum Anais Gallagher, Delilah Belle Hamlin, Rafferty Law, Sofia Richie, Amanda şi Jason Harvey, Dylan Lee, Alexandra şi Ella Richards, Corinne Foxx etc. Piesele vestimentare au avut un aer regal, graţie tiarelor şi coroanelor prezente ca acccesorii, dar şi a abundenţei de printuri animal.

Dacă la Dolce&Gabbana luxul a primat, aspectul economic a fost prezent în colecţia Moschino, care a surprins, ca de obicei, prin unghiul de abordare a unei probleme mondiale: abundenţa gunoiului şi reciclarea. Pe podium au apărut accesorii şi haine create din cutii de şerveţele, roţi de bicicletă, pungi, capace de la tomberoane, acoperitoarele de plastic pentru hainele luate de la curăţătorie şi chiar role de hârtie igienică transformate în genţi de tip poştaş. Excentricul designer Jeremy Scott a trimis pe catwalk inclusiv pălării elegante realizate din candelabre.

Dincolo de semnalul de alarmă referitor la gunoiul care sufocă planeta, tendinţele sezonului de toamnă-iarnă au fost evidente, începând cu blănurile, mixurile de materiale şi imprimeuri, dar şi combinaţiile de culori puternice, de la albastru intens la auriu şi argintiu.

Mesaje feministe la purtător

În cazul colecţiei Versace, mesajul vestimentar a fost preluat de inscripţiile care au vorbit cu majuscule despre egalitate, unitate, dragoste, loialitate, curaj etc. Ce-i drept, curajul nu a lipsit nici pieselor prezentate, regăsit în sacourile scurte şi negre, elegante, dar având ataşat un element sport definitoriu: gluga specifică hanoracelor. Combinaţiile dintre elegant şi sport au reprezentat, de altfel, baza colecţiei Versace.

Donatella Versace a reuşit să impună creaţiilor Versace amprenta feminităţii strălucitoare şi puternice în acelaşi timp, atitudine feministă esenţială în aceste vremuri când drepturile femeilor şi ideea de toleranţă sunt din nou ameninţate de realităţile politice şi sociale, după cum a punctat editorul de modă Sarah Mower pentru revista „Vogue”. Inclusiv Alberta Ferretti a atras atenţia asupra pericolului care planează asupra libertăţii femeilor, incluzând printre manechine şi un model musulman, care a purtat pe cap tradiţionalul hijab.

Eroine retro, în stilul anilor ’40

Influenţele vestimentare ale anilor ’40 au reprezentat fundamentul colecţiei Bottega Venetta, regăsit în creaţiile cu umeri bine definiţi, alături de fustele şi rochiile midi, dar şi în coafurile reprezentative pentru respectiva perioadă: părul pieptănat cu cărare într-o parte, prins în coc şi cu breton aranjat pe frunte sub forma unei bucle. În ceea ce priveşte rochiile de seară, acestea au fost desemnate de revista „Vogue“ drept unele dintre cele mai spectaculoase ale sezonului, siluetele statuare înfăşurate în materiale argintii, eventual purtate cu o capă lungă, din catifea, pe deasupra, reuşind să contureze definiţia eleganţei relaxate.

Creaţiile brandului Etro au fost etalate pe un catwalk intens colorat, tocmai pentru a pune în valoare caleidoscopul de culori şi imprimeuri propriu fiecărei piese din colecţia pentru toamnă-iarnă. O prezentare în care pasiunea pentru modă s-a regăsit cu precădere în detalii, de la tricotajele greoaie, de inspiraţie afgană şi rochiile lungi din mătase, până la jachetele şi fustele cu elemente etnice preluate din diverse culturi şi „plantate“ pe croielile anilor „60“ şi „70“. „Am încercat să fac ceva plin de bucurie, o explozie de culoare rezultată din coliziunea naţiilor. S-a dorit un fel de festival al lumii întregi, fără a fi localizat într-o destinaţie anume, ci într-un loc imaginar“, aşa cum şi-a descris viziunea designerul Veronica Etro.

„Politica seducţiei“ vestimentare

Feminismul a fost punctul de plecare şi pentru colecţia creată de Miuccia Prada, mai exact scenariul fimului „City of Women“, în regia lui Federico Fellini, lansat în 1980. De această dată, designerul a lăsat hainele să vorbească despre puterea feminină şi despre momentul în care femeile trebuie să lupte din nou pentru a-şi păstra drepturile câştigate cu atâtea sacrificii de înaintaşele lor.

Trimiterile la moda anilor ’60-’70, perioadă marcată de mişcarea feministă, au fost preferate în locul mesajelor concrete, inscripţionate pe haine. „Am decis să evidenţiem rolul pe care femeile le-au avut în conturarea societăţii moderne, participarea lor în politică şi realizările la nivel social“, a declarat Miuccia, intrată parcă în rol de protestatar, aşa cum a făcut-o şi în perioada studenţiei, militând de data aceasta pe catalk pentru „politica seducţiei“. Iar seducţia a fost prezentă în fiecare ţinută, fie că a fost vorba despre un sutien lăsat la vedere pe sub haina groasă de stofă, de fustele garnisite la poale cu pene şi blană, sau despre fustele despicate până pe coapsă.