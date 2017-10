Marchesa - scandalul din spatele succesului celui mai purtat brand pe covorul roşu de la Hollywood FOTO

Brandul american Marchesa a devenit recunoscut ca fiind unul dintre cele mai prezente pe covorul roşu de la Hollywood. Nenumărate actriţe au purtat de-a lungul timpului creaţiile feminine şi delicate, de o eleganţă adesea opulentă, semnate Georgina Chapman şi Keren Caig, co-fondatoare a companiei.

La acest moment, Chapman încearcă să apere afacerea pusă pe picioare alături de partenera sa, urmare a scandalului sexual în care este implicat soţul ei, producătorul de film Harvey Weinstein. Deşi designerul în vârstă de 41 de ani a anunţat că şi-a părăsit soţul, faptul că acesta le-ar fi impus actriţelor cu care a lucrat să poarte creaţiile Marchesa ar putea să atragă un boicot al starurilor de la Hollywood în semn de protest faţă de abuzurile făcute de acesta.

În ciuda publicităţii negative, Marchesa tocmai şi-a prezentat colecţia de rochii de mireasă pentru sezonul de toamnă-iarnă 2018, pe ideea „the show must go on”.

Debut în forţă, la Hollywood

Fostul partener de viaţă al Georginei Champman, cu care aceasta are doi copii, a admis că ar fi jucat un rol în consolidarea succesului de care se bucură numele Marchesa.

„Poate că am ajutat, dar foarte, foarte puţin, cu Renée Zellweger”, a declarat acesta, după cum notează publicaţia britanică „The Telegraph”, cu referire la premiera continuării filmului „Bridget Jones: The Edge Of Resons”, în 2004, an în care s-a lansat şi brandul Marchesa. Iată că, deloc întâmplător, Renée se numără printre primele actriţe care au purtat creaţiile casei de modă pe covorul roşu. La scurt timp, actriţa Cate Blanchett a defilat într-o rochie Marchesa la premiera filmului „The Aviator”, iar lista a continuat să crească de la an la an.

Zeci de alte staruri încep să aducă acuzaţii la adresa lui Weinstein, povestind că acesta a făcut presiuni şi le-a ameninţat că refuzul de a îmbrăca rochiile soţiei va însemna încheierea carierei lor actoriceşti. Printre vedetele care au fost constrânse să aleagă creaţiile Marchesa se numără actriţă britanică Sienna Miller, dar şi colega sa, Felicity Huffman, cunoscută din serialul de succes „Neveste disperate”.

De altfel, publicaţia „The New York Times” subliniază faptul că succesul brandului Marchesa a fost legat indiscutabil de conexiunile sale cu Hollywood-ul. Una dintre cele mai influente figuri din modă, editorul-şef al revistei „Vogue” SUA, Anna Wintour, a declarat în lumina scandalului în care este implicat Weinstein, că un comportament ca cel avut de producător este condamnabil şi de neacceptat.

„Mă simt îngrozitor când mă gândesc prin ce au trecut toate acele femei şi le admir curajul de a povesti ce li s-a întâmplat. Inima mea este alături de ele, la fel cum este şi alături de Georgina şi de copiii ei. Cu toţii avem un rol în crearea unui mediu sigur, în care toţi ar trebui să ne simţim liberi să ne facem treaba fără teamă”, a declarat Wintour. Pe de altă parte, trebuie amintit că Wintour a aprobat de-a lungul timpului ca actriţele să apară pe coperta „Vogue” în creaţii Machesa, dar şi că a organizat împreună cu Weinstein acţiuni de strângere de fonduri în scopuri politice.

Ramificaţiile afacerii Marchesa

Privind în urmă, legăturile lui Weinstein cu lumea modei depăşesc implicarea în promovarea brandului Marchesa, în moduri cel puţin discutabile. Acesta a devenit din 1999 până în prezent o prezenţă constantă la galele MET, organizate de Anna Wintour, şi considerate un fel de Oscaruri în fashion. De asemenea, emisiunea de televiziune „Project Runway”, unde participă designeri de modă care încearcă să devină cunoscuţi, scop în care concurează pentru şansa de a intra pe piaţă, este produsă de acelaşi personaj non-grata. Deloc surprinzător, Georgina Chapman a făcut parte din juriul emisunii în primele cinci sezoane ale formatului de televiziune. Şi va reveni în juriul emisiunii în 2018, pentru sezonul „Project Runway All Stars”, din moment ce filmările pentru această ediţie se încheiaseră înainte de izbucnirea scandalului în care este implicat soţul său.

FOTO. Heidi Klum, Jennifer Jason Leigh şi Isla Fisher în rochii Marchesa

Deşi nu talentul designerului Georgina Chapman este suspus oprobiului public sau analizei, în mod cert brandul ei va avea de suferit din cauza promovării intense şi preferenţiale înlesnite de Weinstein. Pentru că de cele mai multe ori a fost o legătură directă între apariţia unei actriţe îmbrăcată într-o rochie Marchesa şi implicarea lui Harvey Weinstein în producţia filmului în care aceasta a jucat. De exemplu, actriţa Jennifer Jason Leigh a purtat Marchesa la decernarea premiilor Oscar din 2016, când a fost nominalizată pentru rolul din pelicula „The Hateful Eight”, regizat de Quentin Tarantino, al cărui producător executiv a fost Weinstein.

Stiliştii de top păstrează tăcerea

Deocamdată, stiliştii de la Hollywood care au lucrat ani de zile îmbrăcând vedetele în creaţii Marchesa păstrează tăcerea. Niciunul nu a declarat pentru moment dacă au fost constrânşi sau convinşi în vreun fel să aleagă creaţiile Marchesa în detrimentul altora. „S-a format o mentalitate de gaşcă”, a comentat Lauren Santo Domingo, fondator al retalierului online Moda Operandi, referindu-se la ramificaţiile afacerii Marchesa şi la tăcerea care se păstrează asupra fenomenului.

Georgina nu ar fi reuşit niciodată să colaboreze cu atât de multe celebrităţi dacă nu ar fi fost soţia lui Weinstein. Este o persoană încântătoare, la fel şi creaţiile ei, dar aceasta este realitatea nu la fel de încântătoare, a punctat unul dintre promotorii filmelor de la Hollywood, sub rezerva anonimatului, pentru the „New York Post”.

O avere de 15 milioane de euro

Georgina Rose Chapman s-a născut la 14 aprilie 1976, în Marea Britanie. A fondat brandul Marchesa împreună cu designerul Keren Craig, un fost model. Chapman este fiica jurnalistei Caroline Wonfor şi a milionarului Brian Chapman. A urmat Marlborough College din Wiltshire, unde a învăţat şi ducesa de Cambridge, iar la 20 de ani a început să lucreze ca model. Georgina a început relaţia cu producătorul Harvey Weinstein în 2004, după ce acesta a divorţat de prima sa soţie. S-au căsătorit în decembrie 2007 şi au doi copii, o fată şi un băiat. Harvey mai are trei copii din primul mariaj. Averea Georginei Champman este estimată la 15 milioane de euro, cea mai mare parte datorată succesului de care se bucură brandul Marchesa.