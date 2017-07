VIDEO Statele Unite testează cu succes sistemul antirachetă THAAD

Testul, care a avut loc deasupra Oceanului Pacific, a fost planificat cu mai multe luni în urmă şi vine în contextul tensiunilor tot mai puternice cu Phenianul, care pe 4 iulie a atras atenţia după ce a testat o rachetă intercontinentală balistică.

Aceasta a fost prima oară când THAAD a fost testat împotriva unei IRBM (n.red.: rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune), Agenţia americană de Apărare Antirachetă (MDA) declarând într-un comunicat de presă că sistemul întăreşte capacitatea defensivă a ţării „în faţa ameninţării dezvoltării unor rachete în Coreea de Nord şi alte ţări”.

Potrivit analiştilor, succestul testului contribuit la credibilitatea programului de apărare al Statelor Unite, care în ultimii ani a fost prins în mai multe controverse, mai ales din cauza unei serii de teste anulate şi eşecuri.

Conform MDA, în urma testului, care a avut loc marţi, sistemul THAAD, amplasat în Kodiak, Alaska, a interceptat o rachetă balistică care a fost lansată de la bordul unui avion de tip C-17, care zbura la nord de Hawaii. Odată cu testul, sistemul THAAD rămâne la o rată a eficienţei de 100%, cu 14 ţinte ţinte doborâte din tot atâtea încercări.

Anul acesta, Statele Unite au amplasat un sistem THAAD în Coreea de Sud pentru a contracara eventualele rachete venite de la Phenian, atrăgând în acelaşi timp critici din partea Chinei, care spune că radarul sistemului este atât de puternic întât ar putea să spioneze activitatea de pe teritoriul chinez.

La începutul lunii iunie, Moscova şi Beijingul au trimis o scrisoare comună la Washington în care cereau întreruperea implementării sistemului THAAD în Coreea de Sud. Unul dintre motivele invocate în document a fost că Statele Unite se folosesc de Coreea de Nord ca pretext pentru a-şi dezvolta infrastructura militară pe teritoriul Asiei, riscând astfel să destabilizeze balanţa de putere din regiune.

În iunie, MDA a dezvăluit în faţa Congresului că plănuieşte să instaleze încă 52 de sisteme TAAD până în septembrie 2018, ajungând astfel la un număr total de 210, din 2011, când au apărut pentru prima oară.

VIDEO U.S. Pacific Command‏ / Twitter

U.S. Terminal High Altitude Area Defense (#THAAD) system maintains 100% intercept rate in 1st test against an IRBM https://t.co/iVMz0TrG4W pic.twitter.com/On3eM1vJeL