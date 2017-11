FOTO VIDEO Casa Albă a intrat în febra sărbătorilor. Preşedintele a graţiat deja curcanul, iar prima-doamnă a primit bradul de Crăciun

Soţii Trump au început deja pregătirile de sărbători.

Luni, prima-doamnă a SUA şi Barron Trump, fiul cel mai mic al preşedintelui Donald Trump, au primit bradul care va fi instalat cu ocazia Crăciunului la Casa Albă.

Bradul măsoară aproape şase metri şi a fost livrat de familia Chapman.

„Este un copac frumos. Mulţumesc mult. Îl vom decora bine. Sper că veţi putea să ne vizitaţi“, le-a transmis Melania lui Jim şi Diane Chapman.

Thank you Silent Night Evergreens in Wisconsin for our beautiful tree! @POTUS, Barron & I are excited for Christmas in our new home! pic.twitter.com/so6HVG1st8