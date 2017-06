Elon Musk l-a avertizat pe Trump că-şi va da demisia din poziţia de consilier dacă acesta se va retrage din Acordul de la Paris

Elon Musk este în prezent unul dintre cei 18 lideri de afaceri care fac parte dintr-un consiliu de consultanţi, cunoscut şi ca „Forumul Strategic şi Politic”. Totodată, acesta face parte şi din echipa lui Trump a cărei misiune este de a promova locurile de muncă din domeniul producţiei şi s-a întâlnit în martie cu preşedintele pentru a discuta despre costurile de infrastructură.

„Nu ştiu care va fi deznodământul în ce priveşte Acordul de la Pris, însă eu am făcut tot ce-am putut pentru a-l sfătui direct pe preşedinte că ar trebui să rămânem” a declarat Elon Musk. Acesta a mai adăugat că dacă Trump se decide să iasă, „în cazul acesta nu voi avea altă soluţie decât să mă despart de consiliu”.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain