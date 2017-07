ANALIZĂ De ce Rusia nu este îngrijorată de armele nucleare ale Coreei de Nord?

În ziua în care Coreea de Nord a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală, la Moscova, preşedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit pe Xi Jinping, preşedintele Chinei, într-o vizită la capătul căreia cei doi şi-au exprimat susţinerea pentru un plan de pune capăt disputei cu Coreea de Nord ce asociază îngheţarea programului balistic coreean cu stoparea exerciţiilor militare executate de Statele Unite şi Coreea de Sud.

În tot acest timp, Statele Unite au continuat să insiste pe o strategie diferită. În condiţiile în care retorica agresivă şi ameninţările militare s-au dovedit a fi necredibile şi deci ineficiente, în condiţiile în care aceste alternative nu sunt optime, asta în situaţiile în care nu au fost mai degrabă incompetente sau pur şi simplu ridicole

Astfel, în ultimele luni alternativa a constat în intensificarea presiunilor asupra Chinei pentru a-şi folosi influenţa asupra regimului lui Kim Jong Un, săptămâna trecută a concluzionat că Beijingul, de bună voie, nu poate sau nu doreşte soluţionarea acestei crize - a aprobat o serie de sancţiuni asupra unor bănci şi companii ce au legături comerciale cu Nordul.

În acest context caracterizat de opţiuni limitate, nu este deloc surprinzător că Washingtonul a încercat să implice şi Rusia în găsirea unei soluţii. După ce o rachetă nord-coreeană a aterizat în largul coastei oraşului port Vladivostok, administraţia Trump a emis un comunicat în care declară că „în condiţiile în care racheta a aterizat atât de aproape de solul Rusiei - în fapt, mai aproape de Rusia decât de Japonia - Preşedintele nu-şi poate imagina că Rusia este fericită”.

Însă, scrie Chris Miller, co-director al Programului de Strategie Brady-Johnson din cadrul Universităţii Yale, pentru revista Foreign Policy , „Moscova nu este prea îngrijorată de rachetele Coreei de Nord, chiar dacă ar prefera să vadă Peninsula Coreeană denuclearizată. Rusia crede că singura soluţie la disputa coreeană o reprezintă negocierile cu Phenianul care să oferă garanţii de securitate regimului Kim Jong Un. Moscova susţine impunerea de limitări programului nuclear coreean însă priveşte cu neîncredere sancţiunile economice şi se opune ferm schimbării de regim”.

Unul dintre motivele secundare pentru care Rusia preferă o politică conciliatoare faţă de Coreea de Nord o reprezintă interesele economice. Legăturile economice, deşi limitate în volum în prezent şi în special în Estul Îndepărtat al Rusiei - şi concentrate în special pe exportul de materii prime către Nord - au potenţialul de a creşte considerabil, în opinia experţilor, în special în situaţie eliminării sancţiunilor economice.

Principalul motiv însă pentru poziţia conciliatoare a Rusiei faţă de Phenian are la bază faptul că Moscova interpretează foarte diferit, faţă de Washington, comportamentul Phenianului. „Kremlinul consideră dinastia Kim ciudată, să fim siguri, însă şi raţională. Sigur, Kim Jong Un are arme nucleare. Dar analiştii ruşi consideră că liderul Kim Jung Un ştie că orice uz ofensiv al acestor arme va rezulta într-un răspuns american devastator, care l-ar ucide pe acesta şi anihila întreaga ţară. Din perspectiva Rusiei, logica MAD a distrugerii mutuale asigurate, aceeaşi logică care a oprit utilizarea armelor nucleare în timpul Războiului Rece este la fel de eficientă în a preveni un atac al Phenianului. Astfel, majoritatea analiştilor ruşi sunt de părere că programul nuclear al Coreei de Nord a contribuit în fapt la stabilizarea situaţiei, prin faptul că a oferit garanţii de securitate Phenianului şi prin descurajarea unui atac militar din partea Statelor Unite”, susţine analistul american. În plus, asemenea Chinei, Moscova nu are niciun interes de a vedea regimul nord-coreean înlocuit de o Coree unită, aliată cu Statele Unite.

În viziunea Rusiei, Statele Unite poartă aceeaşi responsabilitate ca şi regimul lui Kim pentru tensiunile din regiune. În această paradigmă, programul de înarmare al Phenianului este văzut ca fiind în primul rând un program defensiv.

„Phenianul, de obicei, acţionează reactiv şi nu proactiv. Ştiind ce au păţit Saddam Hussein şi Muammar Gaddafi, soarta cărora demonstrează că jucatul la cacealma nu este o politică inteligentă, Coreea de Nord a dezvoltat un program nuclear şi balistic ... Existenţa acestora este suficientă pentru a descuraja o intervenţie externă”, susţine Fyodor Lukyanov , un important analist rus în politică externă. În viziunea Kremlinului tocmai ameninţările de schimbare a regimului au împins Coreea de Nord să dezvolte aceste programe.

În aceste condiţii, plus impresionantul arsenal convenţional ce ameninţă Seulul, Rusia consideră că o intervenţie militară americană ar fi la fel de periculoasă ca şi orice acţiune a regimului lui Kim. Chiar şi sancţiunile economice, în viziunea Rusiei, sunt puţin probabile a schimba această logică din spatele programelor militare nord-coreene - deşi ar putea juca un rol în îngheţarea acestora. Nordul a dovedit deja că poate supravieţui unor condiţii de foamete generală şi devastare economică. De ce, s-ar întreba oficialii ruşi, cred americanii că o serie de sancţiuni şi mai dure ar putea convinge Phenianul să renunţe la programele sale nucleare, singurul mijloc sigur de apărare împotriva unui atac american?

În aceste condiţii, responsabilitate pentru soluţionarea acestei crize cade asupra Washingtonului, ce nu a semnat un tratat de pace cu Coreea de Nord şi continuă să ameninţe regimul lui Kim.

Rusia ar putea participa în presiunile asupra Coreei de Nord pentru stopare a dezvoltării programelor balistice şi nucleare doar cu condiţia ca Washingtonul să-şi modereze scopurile strategice în zonă: anume acceptarea programului nuclear ale regimului lui Kim Jung Un şi oferirea de garanţii de securitate regimului. Însă atâta timp cât administraţia Trump insistă asupra faptului că o soluţie militară sau o schimbare de regim sunt încă alternative posibile, Kremlinul nu doar că nu va oferi niciun ajutor Statelor Unite, dar va depune eforturi împotriva strategiei americane.