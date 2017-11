Zimbabwe: Ce se va întâmpla cu Robert Mugabe după ce va fi detronat

După 37 de ani aflat la cârma ţării până la intervenţia armatei de a prelua puterea, Mugabe trebuie să se gândească din nou la viitor. Chiar şi acum, militarii negociază cu acesta asupra unei posibile demisii, însă e incert ce va face acesta.

De obicei, atunci când un lider autoritar este detronat, acesta se refugiază în altă ţară în căutarea impunităţii. Forţat sau voluntar, exilul are rol de a evita un posibil conflict sau război civil, argumentează BBC.

Destinaţiile populare

Datorită istoriei coloniale din Africa, Franţa ajunge de multe ori să fie o destinaţie populară. Printre aceştia se numără doi foşti preşedinţi ai Republicii Centrafricane sau familia autocratului din Rwanda, Juvenal Habyarimana.

Alţii, aleg destinaţia în funcţie de simpatiile politice. De exemplu, Erich Honecker, după 19 ani aflat la cârma Partidului Uniăţii Socialiste din Germania de Est a fugit mai întâi la Moscova, apoi după ce a căzut Zidul Berlinului a ajuns în Chile.

O altă ţară populară printre foştii dictatori este Arabia Saudită. Aici s-a refugiat Idi Amin, după ce timp de 24 de ani s-a aflat la cârma Ugandei. În urma lui a venit apoi fostul preşedinte al Tunisiei, Zine al-Abidine Ben Ali, după ce nicio altă ţară din Africa n-a mai vrut să-l primească.

Potrivit BBC, adăpostirea liderilor detronaţi nu reprezintă neapărat un impact negativ de imagine, deoarece majoritatea celor care caută refugiu încearcă să ducă o viaţă liniştită şi să nu aibă probleme cu Curtea Penală Internaţională

Unde s-ar putea duce Mugabe

Familia preşedintelui din Zimbabwe deţine proprietăţi în Malaezia, Africa de Sud şi posibil Dubai. Însă chiar şi aşa, mai mulţi analişti africani spun că acesta s-ar putea îndrepta către Singapore.

„Are opţiuni numeroase. Mugabe a fost de multe ori în Singapore pentru tratamente medicale şi pare că are o relaţie bună cu autorităţile de de acolo” a declarat dr. Phil Clark, specialist în ştiinţele politice de la University of London’s School of Oriental and African Studies (SOAS).

O altă variantă pentru Mugabe ar fi Africa de Sud, acesta având o relaţie bună cu preşedintele ţării, Jacom Zuma, precum şi numeroase legături istorice faţă de ţară.

În cazul în care Mugabe doreşte să rămân în continuare pe continent, unde în unele locuri încă mai este văzut drept un erou, acesta poate alege Togo, Guineea Ecuatorială sau Maroc.