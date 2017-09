Astfel, cel mai important lucru mi se pare că, de acum înainte, Facebook vrea să impună celor care postează anunţuri sau texte care ţin de „publicitatea politică“ sau sunt asimilate acesteia, să anunţe în textul mesajului cine anume a plătit pentru acestea. La fel de important, esenţial prin consecinţele sale, este şi anunţul că Facebook va propune de acum înainte parteneriate cu comisiile electorale din întreaga lume în scopul de a le ajuta să prevină operaţiunile de „agresiune politică“, parte integrantă din războiul informaţional care, după cum ştiţi foarte bine, este purtat intens şi pe piaţa românească cu ajutorul trolilor cu multiple identităţi şi acţionând de pe conturi multiple, cu identităţi false, propagandişti plătiţi servind o agendă prestabilită şi transmisă zilnic pentru executare conformă.

Iată extrase din cele nouă măsuri (aveţi aici textul integral):

1. Colaborare cu guvernul american în cadrul investigaţiei în curs privind interferenţa rusă. Am început să investigăm asta acum mai mult luni şi, pentru un timp, nu am găsit nici un fel de dovadă despre conturi false legate de publicitate transmisă de ruşi. Atunci când, de curând, am descoperit această activitate, am transmis informaţiile respective procurorului special. Am informat şi Congresul şi, în această dimineaţă, am decis ca echipa mea să ofere Congresului anunţurile publicitare respective.

2. Vom continua propriile noastre investigaţii asupra a ceea ce s-a petrecut pe Facebook în perioada alegerilor. Poate vom găsi mai multe şi vom continua să colaborăm cu guvernul.

3. vom face ca publicitatea politică să fie mai transparentă. Când cineva cumpără publicitate politică la TV sau oriunde în media, este obligat de lege să specifice cine plăteşte. Vom aplica pe Facebook un standard şi mai înalt de transparenţă. Nu numai că va trebui să se menţioneze cine plăteşte pentru publicitatea respectivă, dar veţi vedea şi cine anume o comandă astfel încât să puteţi vizita pagina comanditarului de publicitate şi să vedeţi publicitatea pe care o rulează către orice audienţă de pe Facebook.

4. Vom întări şi revizui politica noastră în ce priveşte publicitatea politică... Multe dintre asemenea anunţuri publicitare sunt postate fără ca cel care este comanditar să se adreseze vreodată cuiva pe Facebook.

5. Vom mări investiţiile în domeniul securităţii, mai ales în domeniul integrităţii alegerilor. Anul viitor, echipa care lucrează în acest domeniu se dubla, chiar mai mult. Vom adăuga un total de peste 250 d persoane la toate echipele care se ocupă de domeniul respectiv.

6. Ne vom extionde parteneriatele cu comisiile electorale din întreaga lume. Lucrăm deja cu multe dintre ele pentru a ajuta oamenii săp se înregistreze şi să capete informaţii asupra problemelor aflate în discuţie....vom mai stabili şi un canal pentru a informa comisiile electorale asupra riscurilor pe care le-am identificat în procesele electorale respective.

7. Vom creşte schimbul de informaţii cu alte companii tehnologice şi de securitate. Avem deja un schimb de informaţii privind persoanele cu comportament periculos („bad actors“) prin intertmediul unor programe ca Threat Exchange, dar acum explorăm modalităţi prin care să putem schimba mai multe informaţii privind pe oricine care încearcă să interfereze cu procesul electoral.

8. Am acţionat interactiv pentru a întări procesul democratic... lucrăm al adaptarea sistemului nostru împotriva atacurilor verbale pentru a a proteja împotriva atacurilor politice insultătoare...

9. Am acţionat pentru a asigura integritatea alegerilor în Germania din acest sfârşit de săptămână, de la luarea de măsuri împotriva a mii de conturi false până la parteneriatul cu autorităţile publice precum Biroul Federal de informaţaii în domeniul securităţii. Examinăm şi activitatea conturilor pe care le-am desfiinţat.

Un exemplu al acestei activităţi este transmiterea către Congresul american a peste 3000 de postări cu publicitate politică provenind de la conturi legate de Rusia. Găsiţi aici comunicatul oficial al companiei.

Dar asta este doar o parte a unui demers a cărui importanţă trebuie gândită în cadrul unei mişcări care este, de fapt, cea mai relevantă mişcare de până acum în materie de răspuns la ofensiva mondială lansată în cadrul războiului informaţional împotriva a tot ceea ce reprezintă valoare reprezentativă a sistemelor occidentale.

Dacă oferta va fi acceptată şi concretizată prin sisteme transparente de reglementare a Facebook (ceea ce nu am niciun fel de îndoială că se va întâmpla), să vedem cum vom acţiona şi ceilalţi, Twitter, spre exemplu, dar şi reţelele mai mici, cu circulaţie regională. Sau, dar aici speranţele sunt foarte reduse, cele care funcţionează în sistem închis, precum varianta nord-coreeană a internetului controlat la modul absolut de organele statului.

Este un demers salutar? Desigur, deoarece mesajele propagandei ostile ofensive au infectat literalmente spaţiul virtual, inducând un comportament verbal de extremă violenţă, propagând în buclă mesaje de ură, intoleranţă, antisemitie şi xenofobe, informaţii false prezentate ca provenind de la „surse sigure“, creând un adevărat univers al realităţii (sau realităţilor) paralele căruia îi cad pradă milioane, zeci sau sute de milioane de utilizatori ai internetului.

Nu este o măsură de control, ci una extrem de necesară de protecţie a valorilor care au construit lumea în care trăim. Va fi ea acceptată pe scară largă şi inclusă în legislaţii specifice? Cine va decide asupra tipului de filtraj şi definiţiilor acceptate pentru a defini un mesaj ca fiind pernicios sau activ ostil? Să vedem în ce măsură guvernele, partidele politice, parlamentele, vor fi sensibile la o asemenea iniţiativă care i-ar priva pe unii de grupurile de „postaci“ pe care le asamblează, mai mult sau mai puţin vizibil, sub forma „grupurilor IT de sprijin“, acolo de unde pleacă operaţiunile de dezinformare şi propagandă ostilă în înainte şi în timpul campaniilor electorale?

Societăţile noastre democratice sunt sub atac informaţional continuu şi profesionist. Iată, se încearcă o formulă coerentă de răspuns. Va reuşi? Pentru Facebook răspunsul este clar. Dar pentru ceilalţi tot aşa va fi?