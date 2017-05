La summitul NATO de la Bruxelles, prestaţia diplomatică a preşedintelui Donald Trump a fost sub orice critică. Mai întâi, a venit prea târziu. Apoi l-a împins din calea sa pe premierul muntenegrean pentru a sta el în primul rând. S-a folosit de o ceremonie scurtă cu caracter festiv pentru a lansa un atac verbal lung la adresa aliaţilor. Trump a cerut de la aceştia bani imaginari, la care oricum nu este îndreptăţit de nimic. A provocat, a criticat. Numeroşi din şefii de stat şi de guverne prezenţi au fost şocaţi de prestaţia liderului american. Nici măcar delegaţia americană la NATO nu s-a aşteptat că va fi un nou moment în care Trump o va lua singur pe arătură. America first? Trump first!

Îngrijorător este şi faptul că, spre deosebire de toţi predecesorii săi de la Casa Albă, Trump a renunţat să se mai angajeze la solidaritate cu Alianţa şi la garantarea apărării la nevoie a tuturor statelor membre. Crede totuşi Trump despre NATO că este o alianţă superfluă? Nu ar fi de mirare dacă lumea s-ar îndoi din nou de poziţia preşedintelui american. Se mai pot baza ţările aliate din estul Europei pe ajutorul SUA în cazul unui atac al Rusiei? Îndoielile privind seriozitatea Americii ca principală putere protectoare ar submina întreaga Alianţă. Un lucru care ar bucura conducerea Rusiei, cu Vladimir Putin în frunte. În fine, gesturile lui Trump destabilizează NATO. Poziţia sa faţă de Moscova a rămas de asemenea neclară la summitul de la Bruxelles.

În propria sa lume

Sigur că un preşedinte american poate încerca să orienteze Alianţa Nord-Atlantică în direcţia dorită de el. Dar aceasta se poate întâmpla doar prin propuneri raţionale, prin argumente convingătoare. Alianţa nu este un one-man-show, ceea ce un om cu caracterul lui Donald Trump nu va înţelege poate niciodată.

Reacţia NATO şi a cancelarei germane la provocările lui Trump a fost una foarte reţinută. Merkel susţine deciziile Alianţei de a spori cheltuielile cu Apărarea în ţările membre, dar şefa executivului de la Berlin a evitat să se pronunţe public cu privire la pretenţiile şi reproşurile nerezonabile ale preşedintelui american. După acest mini-summit de la Bruxelles, se pune întrebarea care este cea mai bună abordare în relaţia cu populistul care a ocupat Casa Albă? La nivel de lucru, NATO ar fi găsit un răspuns: pur şi simplu Trump va fi ignorat. În practica de zi cu zi, NATO continuă să ia decizii şi să le implementeze cu sprijinul diplomaţilor şi funcţionarilor americani din cadrul Alianţei. Ciudatul preşedinte de la Washington trăieşte se pare cu viziunile sale bizare într-o lume proprie. Realitatea arată cu totul altfel.

Bernd Riegert - Deutsche Welle