Costul real al Brexitului pentru Marea Britanie: 350 de milioane de lire pe săptămână

Campania pro-Brexit a susţinut că ieşirea din Uniunea Europeană va aduce un câştig financiar, în termeni absoluţi, Marii Britanii - în contrast clar cu ceea ce estima majoritatea economiştilor. Aecste estimări variau între o pierdere de 1 şi 9% din venitul naţional - ceea ce ar echivala cu o reducere a produsului intern brut cu o sumă între 20 şi 180 de miliarde de lire comparativ cu rămânerea în cadrul Uniunii.

Economiştii ce au susţinut acest proces au prezis o creştere a produsului inter brut cu 2.7 % în anul 2017. Oficialii de la Banca Angliei şi Trezorerie s-au aşteptat la o uşoară recesiune. Ambele tabere par să se fi înşelat, acum, la 18 luni după votul în favoarea Brexitului şi cu datele economice detaliate ale ultimelor 15 luni - rata de creştere economică a Marii Britanii pare a fi încetinit la 1.5% într-un moment în care economia globală se întăreşte.

Conform studiului realizat de cei de la Financial Times , ce a analizat o gamă largă de estimări şi predicţii, nivelul producţiei în Marea Britanie este cu aproximativ 0.9% sub valoarea posibilă în condiţiile rămânerii în cadrul pieţei unice. Într-un studiu complementar, realizat de London School of Economics, se estimează că votul pentru Brexit a condus în mod direct la o creştere a inflaţiei cu 1.7-2.7% în perioada de 12 luni de după vot. „Creşterea inflaţiei ca urmare a votului pentru părăsirea Uniunii a afectat deja toate familiile din Marea Britanie”, a afirmat Thomas Sampson, economist la LSE.